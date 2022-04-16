هيئة الدواء تقدم طريقة سحرية للوقاية من الحموضة وتحذر من الشيوكلاتة

حرصت هيئة الدواء المصرية على تقديم روشتة علاجية بشكل يومي للمواطنين بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، يأتى ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

وقدمت هيئة الدواء مجموعة من الإرشادات التى يجب اتباعها للوقاية من الحموضة والأسباب التى تؤدي إلى الإصابة بها.

الابتعاد عن بعض الأطعمة

وقالت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها، إنه لابد من الابتعاد عن تناول الأطعمة والمشروبات التى تسبب الحموضة والتى تتضمن وفقا لهيئة الدواء «الأطعمة الحارة، والأطعمة الدسمة المليئة بالدهون غير الصحية، كما يجب التقليل من تناول البصل والثوم»، لافتةً إلى أهمية تجنب النوم مباشرة بعد الأكل، وأيضًا عدم الإسراع في تناول الطعام، وتناول الطعام ببطء على قدر الإمكان، وهذا يعمل، وفقًا لهيئة الدواء، على تقليل حموضة المعدة، فضلاً عن الوقاية من حدوث عسر الهضم.

وأوصت هيئة الدواء بضرورة البعد عن التدخين وانتهاز الشهر الكريم للإقلاع عن التدخين، لأنه أحد أهم أسباب الحموضة، لافتةً إلى ضرورة أن تكون الرأس مرتفعة عن الجسم خلال النوم للتقليل من الحموضة، مناشدةً المواطنين بضرورة الحرص على شرب المياه بكثرة حيث يعمل ذلك على التقليل من الحموضة على مدار اليوم.

التقليل من القهوة والشيكولاتة

وأضافت هيئة الدواء، أنه لابد من التقليل من القهوة والشيوكلاتة والمشروبات الغازية، والفصل بين الوجبات والنوم، إذ يجب الفصل بينها من 3 الى 4 ساعات على الاقل، محذرة من كثرة تناول المخلل والفاكهة مثل العنب والجريب فروت والبرتقال والطماطم والأناناس، مشيرةً إلى تجنب التمرينات العنيفة بعد تناول الطعام.

ونصحت المواطنين بضرورة الاعتماد على النظام الصحي السليم والذي يعتمد على الشوي أو السلق، وناشدت المواطنين بضرورة مراجعة الأدوية التى يتم تناولها مع الطبيب أو الصيدلي كمضادات الاكتئاب ومسكنات الألم المضادة للالتهابات والأسبرين.