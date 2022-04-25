ما تأثير ممارسة الرياضة على مرضى الكبد خلال شهر رمضان؟.. «الصحة» توضح

قال الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية، إن ممارسة الرياضة تحافظ على مستوى الأنسولين في الدم، ولابد من ممارستها خلال شهر رمضان لما تمثله من أهمية للدورة الدموية في الجسم، موضحا أن تأثير ممارسة الرياضة على مرضى الكبد خلال شهر رمضان قد تؤدي إلى بعض النتائج السلبية على صحتهم.

شروط وقواعد ممارسة الرياضة

وأضاف في تصريحات على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تأثير ممارسة الرياضة على مرضى الكبد خلال شهر رمضان لابد أن يكون مرتبط بمجموعة من الشروط والقواعد التي يجب على مرضى الكبد الالتزام بها حتى لا تؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على صحتهم، ومن أبرز هذه الشروط التأكد من الحالة الصحية لمرضى الكبد، إجراء الفحوصات الطبية لعدم حدوث أي مضاعفات على مرضى الكبد عند ممارسة الرياضة.

الرياضة لا تقتصر على الجيم

وتابع أن مفهوم الرياضة لا يقتصر على الاشتراك في صالات الجيم، تشمل جميع الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الشخص، ومن أبسط أنواع ممارسة الرياضة الجري أو المشي، إذ تعد ممارسة المشي من أبسط أنواع الرياضات التي يجب على مريض الكبد القيام بها.

أهمية الرياضة لمرضى الكبد الدهني

وأوضح حماد، أنه يجب على مرضى الكبد الدهني يجب عليهم ممارسة الرياضة إذ التحول من نمط الحياة التقليدي إلى الرياضي يساعد المريض على التحول إلى الحياة الصحية، ويساعد على تقليل الدهون على الكبد المتراكمة عليها.

ونوه بأنه من المستحب ممارسة الرياضة لمرضى الكبد بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث ساعات، إذ يعد الوقت المناسب لممارسة الرياضة أو قبل السحور بفترة كفاية، ولا يفضل ممارسة الرياضة بعد السحور حتى لا يجهد الكبد أثناء الصيام.