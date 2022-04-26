الأمم المتحدة: بوتين وافق على إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال

قالت الأمم المتحدة إن الرئيس الروسي بوتين وافق من حيث المبدأ على مشاركتها والصليب الأحمر في إجلاء المدنيين من ماريوبول.

وبحسب تقرير لشبكة «سي إن إن»، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إجلاء المواطنين من مصنع آزوفستال في ماريوبول، خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم في موسكو.

محادثات بين الأمم المتحدة ووزارة الدفاع الروسية

وتابع البيان، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد موقف الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، وناقش كل من بوتين وجوتيريش مقترحات من أجل المساعدة الإنسانية وإجلاء المدنيين من مناطق الصراع، وذلك بحسب البيان الذي أدلى به المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وقالت الأمم المتحدة إن المزيد من المحادثات بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ووزارة الدفاع الروسية ستجرى في وقت لاحق.

الوضع الميداني في شرق أوكرانيا

وعلى الصعيد الميداني، قال مسؤولون أوكرانيون إن المناطق الشرقية من البلاد تعرضت لهجوم روسي عنيف اليوم. وتابع المسئولون بحسب شبكة «سي إن إن»، إن القتال العنيف استمر في المنطقتين الشرقيتين دونيتسك ولوهانسك.

وقال بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، إن القوات الروسية شنت هجمات صاروخية على مدينة أفدييفكا، القريبة من الخطوط الأمامية، وذكر أن مستشفى المدينة المركزي ومدرسة ومباني شاهقة تضررت.

وأضاف كيريلينكو أنه تم صد محاولة روسية أخرى لمهاجمة بلدة ماريينكا القريبة، كما غادر الروس بلدة كراسنوهوريفكا بدون كهرباء بعد إتلاف أحد المحولات، وقال كيريلينكو: «اليوم يستمر القصف على طول خط الجبهة تقريبًا. ومن المعروف حاليًا مقتل مدنيين اثنين على الأقل».