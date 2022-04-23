الجيش الروسي يعلن تدمير مخزن أسلحة أمريكية وأوروبية قرب أوديسا الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، تدمير مركز لوجستي لتخزين الأسلحة الغربية «الأمريكية والأوروبية» القادمة إلى أوكرانيا في مطار عسكري قرب مدينة أوديسا الساحلية، وذلك في أعقاب إعلان أوكرانيا عن تعرض مدينة أوديسا لقصف صاروخي روسي، وتعرض منشأة عسكرية هناك للقصف بصاروخين روسيين.

الدفاع الروسية: صواريخ طويلة المدى للقوات الجوفضائية الروسية دمرت مخزن الأسلحة الأجنبية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: «عطلت صواريخ طويلة المدى عالية الدقة تطلق من الجو تابعة للقوات الجو فضائية الروسية، محطة لوجستية في مطار عسكري بالقرب من مدينة أوديسا، حيث تم تخزين مجموعة كبيرة من الأسلحة الأجنبية الواردة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية».

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الأوكراني أن الصواريخ الروسية التي استهدفت مدينة أوديسا، اليوم، جرى إطلاقها من طائرات استراتيجية روسية من طراز Tu-95 من بحر قزوين، وهي قاذفة قنابل روسية عابرة للقارات.

وأضاف كوناشينكوف: «أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية خلال النهار، 22 منشأة عسكرية في أوكرانيا، تشمل 3 مواقع للقيادة والمراقبة، بالإضافة إلى أماكن تمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، و11 نقطة تعزيز عسكري، كما بلغت خسائر المتطرفين القوميين أكثر من 200 فرد وأكثر من 30 مدرعة وعربة».

تدمير 3 مستودعات للأسلحة والذخيرة في مقاطعتي إليتشيفكا وكراماتورسك

وأشار إلى أنه في مقاطعتي إليتشيفكا وكراماتورسك، جرى تدمير 3 مستودعات للأسلحة والمعدات والذخيرة، أما في محيط بلدة نوفايا دميتروفكا، فجرى تدمير منظومة الصواريخ المضادة للطائرات «بوك إم 1» وثلاث محطات رادار.

وأوضح أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش والقوات الجو فضائية الروسية 79 منشأة عسكرية في أوكرانيا، وهي 6 مراكز قيادة، و52 منطقة تمركز وتعزيز للقوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى 16 مستودعا لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة والوقود، كما جرى تدمير 4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ثلاثة من طراز (Buk-M1) في محيط بلدتي كوراخوفكا ورومانوفكا، بالإضافة إلى منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز (تور) في منطقة سيرغيفكا.

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى حصيلة الخسائر التي ألحقتها القوات الروسية بنظيرتها الأوكرانية، مشيرا إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، جرى تدمير 141 طائرة، و541 طائرة بدون طيار، و110 مروحيات، و264 نظام صواريخ مضاد للطائرات، و278 راجمات صواريخ، و2479 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و1081 مدفعية ميدانية وهاون و2321 مركبة عسكرية خاصة.