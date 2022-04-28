نتيجة اختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين لوظيفة محصل بالعمولة بـ«مياه سوهاج»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، نتيجة اختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين لوظيفة محصل وقارئ بالعمولة، والتي أجرتها جامعة سوهاج يومي 16 و17 أبريل الماضي، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج.

1899 شخصا تقدموا للاختبارات

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين، أنه تقدم للاختبارات 1899 شخصا، واجتاز الاختبارات 1412، وتخلف عن الحضور 50 متقدما ولم يجتز الاختبارات 431 متقدما ولم يسلم الاختبار 6 متقدمين.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج لشئون الموارد البشرية، أن أساتذة مركز تدريب نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة سوهاج قاموا بوضع وإجراء وتقييم الاختبارات واعتماد النتيجة طبقا للقواعد المنظمة لذلك بجامعة سوهاج، وأنه جاري خلال الفترة القادمة استكمال إجراءات المسابقة والإعلان عن موعد المقابلات الشخصية.

نتيجة الاختبارات للمتقدمين للوظيفة على مستوى المحافظة

فيما أشارت سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أنه اجتاز الاختبارات في مركز سوهاج 179 وفي مركز اخميم 140 وفي مركز المنشأة 91 وفي مركز ساقلتة 92 وفي مركز المراغة 103 وفي مركز جهينة 107 وفي مركز طهطا 250 وفي مركز طما 161 وفي مركز دار السلام 84 وفي مركز البلينا 82 وفي مركز جرجا 123.