إعلان النتيجة النهائية للمتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب في نبروه وشربين
كتب:
سلامة عامر
06:50 ص | الثلاثاء 19 أبريل 2022
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر الموقع الرسمي للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن النتيجة النهائية لأسماء المتقدمين لوظيفة مهندس ثالث «ميكانيكا - كهرباء» بمركزي شربين ونبروه، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3k5BxsN
6 شروط واجب توافرها في المتقدمين
وكانت الشركة أكدت وجود عدد من الشروط واجب توافرها في المتقدمين لوظيفة مهندس ثالث (ميكانيكا - كهرباء) بمركزي شربين ونبروه كالتالي:
- أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس هندسة تخصص كهرباء أو ميكانيكا.
- أن يكون المتقدم من المقيمين بمركزي شربين أو نبروه وفقًا لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان
- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.
- ألا يزيد السن في أول شهر يوليو المقبل 2022 عن 30 عامًا.
- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.
- أن يكون المتقدم عضوًا بنقابة المهندسين.
4 إجراءات واجب تنفيذها من المتقدمين للوظيفة
وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بعدد من الإجراءات للمتقدمين لوظيفة مهندس ثالث (ميكانيكا - كهرباء) بمركزي شربين ونبروه، كالتالي:
- أن يقبل المتقدم العمل طبقًا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفي أي فرع من فروعها.
- ان يجتاز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفتها.
- اجتياز اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها.
- يتم اختيار المتقدمين وفقًا لترتيب النتيجة النهائي وحسب الاحتياجات الفعلية ولائحة نظام العاملين.