تعيينات شركة مياه المنوفية.. موعد اختبارات السمات الشخصية للمتقدمين

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن موعد اختبارات السمات الشخصية «الاختبارات الشفوية»، للمتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2021 لشغل وظيفة «كميائيين».

كيفية معرفة مواعيد اختبارات السمات الشخصية للمتقدمين لوظائف شركة المياه 2021

قالت الشركة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه سيتم إجراء اختبارات السمات الشخصية «الاختبارات الشفوية» للمتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2021، لشغل وظيفة «كميائيين» بمقر كليه العلوم جامعة المنوفية، في تمام الساعة 2 ظهرا.

ولفتت إلى أنه لمعرفة مواعيد الاختبارات، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أو من خلال اللينك الآتــــــي

وظائف الكيميائين بنظام الورادي بفروع ومحطات المياه والمعالجة بالشركة

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أعلنت حاجتها لشغل وظيفة كيميائيين من الحاصلين على بكالريوس العلوم تخصص «كيمياء- نبات كيمياء- وحيوان كيمياء- ميكروبيولوجي»، طبقا لخطة العمالة بالشركة 2020-2021 للعمل بنظام الورادي بإدارة الشركة، وفروعها ومحطات المياه والمعالجة المختلفة.

الشروط المطلوبة لوظائف «كيميائيين» بشركة مياه المنوفية

وحددت الشركة، الشروط العامة المطلوبة لوظائف شركة المياه بالمنوفية 2021.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة المنوفية في تاريخ هذا الإعلان.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف في أول سبتمبر عام 2021 عن 30 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف أدى الخدمة العسكرية، أو تم إعفاؤه منها نهائيا أو مؤقتا طبقا لقانون الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

- اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة.

- يتم الإعلان عن مقر وموعد الاختبارات عبر الموقع الرسمي للشركة.

- الشركة غير ملتزمة بإخطار المتقدمين بمكان أو موعد الاختبارت إلا عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة.

- يحق للشركة استبعاد غير المستوفيين للشروط حتى وبعد إجراء الاختبارات أو صدور قرار التعاقد.