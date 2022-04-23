مواعيد لجان اختبارات المتقدمين للوظائف الفنية في شركة مياه الشرب بالغربية

كشفت إدارة الموارد البشرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية، عن إجراء اختبارات تحريرية للمتقدمين لشغل وظيفة «فني كهرباء»، اليوم السبت، الموافق الثالث والعشرون من شهر أبريل الجاري 2022، طبقًا لإعلان المسابقة رقم 1 لسنة 2021.

3 لجان لإجراء الاختبارات التحرية للمتقدمين

وقالت إدارة الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، من خلال منشور عبر الصفحة الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنّ الامتحانات المقرر إجراؤها للمتقدمين لشغل وظيفة «فني كهرباء»، ستعقد على 3 لجان، طبقًا لإدراج أسماء المتقدمين في الكشوف، والمعلن عنها على موقع الشركة.

مواعيد إجراء الاختبارات التحريرية

وحددت إدارة الموارد البشرية بالشركة، أنّ اللجنتين الأولى والثانية والمقرر انعقادهما اليوم في تمام في التاسعة والعاشرة صباحًا ستكون للمتقدمين لشغل وظيفة «فني كهرباء» لفرع الشركة بمدينة طنطا، مشيرة إلى أن اللجنة الثالثة ستُعقد في تمام الساعه الحادية عشر صباح اليوم، لفرع كفر الزيات.

مكان إجراء الاختبارات للوظائف الفنية

وأشارت إدارة الموارد البشرية بالشركة، إلى أنّ الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل وظيفة فني كهرباء ستكون في محطة مياه الملاحية مدخل مرور سالم في طنطا.

وأكدت الإدارة أنّه لن يسمح لأي من المتقدمين بدخول الاختبارات من دون اتخاذ الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وارتداء كمامة، واستخدام معقم اليدين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، والحفاظ على إجراءات الأمن والسلامة.

3 مستندات مطلوبة من المتقدمين لإجراء الاختبارات التحريرية

وطالبت الشركة المتقدمين لإجراء الاختبارات التحريرية، بإحضار صورة شخصية حديثة، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي، على أن تكون البطاقة سارية، مع إحضار صورة منها، إلى جانب الحضور للاختبارات وبحوزة كل واحد منهم قلم جاف.