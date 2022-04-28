منافسة عيد الفطر في السينمات تشتعل.. 5 أفلام كوميدي وأكشن تنتظر العرض

أيام قليلة وتستقبل دور العرض 5 أعمال سينمائية تتنافس على شباك التذاكر خلال موسم عيد الفطر، وهي الأعمال التي تنقسم بين الكوميدي والأكشن.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الأفلام المنافسة في موسم عيد الفطر:

فيلم العنكبوت

ينافس الفنان أحمد السقا في موسم عيد الفطربفيلم «العنكبوت»، الذي يشاركه فيه البطولة فيه منى زكي، حيث يشهد الفيلم عوده الثنائي للتمثيل سويا بعد غياب 9 سنوات، كما يشارك معهما نخبة من نجوم الفن، وهم الفنان ظافر العابدين، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وغيرهم من الفنانين ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير.

تدور أحداث فيلم «العنكبوت»، في إطار أكشن حول تاجر مخدرات خطير، يقوم بتصنيع مواد مخدرة ويبيعها، ما يجعله في مواجهه دائما مع الشرطة.

فيلم واحد تاني

كما ينافس الفنان أحمد حلمي في دور العرض بموسم عيد الفطر من خلال فيلم «واحد تاني»، والذي يشاركه فيه البطولة عدد من نجوم الفن، هم عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين والفنانة روبي ونور إيهاب والفنان أحمد مالك، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة سينرجى

وتدور احداث الفيلم في إطار كوميدي حول موظف في مصلحة السجون يكتب تقارير عن حالات المساجين النفسية ويصادف أحد أصدقائه الذي أصبح رجل أعمال معروف.

فيلم زومبي

اما الفنان علي ربيع فيتنافس من خلال فيلم «زومبي» الذي تدور أحداثه حول حمادة بطة مؤدي مهرجانات يواجه في حياته العديد الصعوبات التي يتم طرحها بشكل كوميدي.

ويشاركه في بطولة الفيلم كل من حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، كريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

فيلم أشباح أوروبا

وبعد سلسلة من التأجيلات يتم طرح فيلم «أشباح أوربا» خلال موسم عيد الفطر، للفنانة هيفاء وهبي والتي يشاركها فيه البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وعباس أبو الحسن وأروى جودة وباسم سمرة وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

فيلم فارس

الفنان أحمد زاهر هو الاخر يتنافس في موسم عيد الفطر في دور العرض السينمائي بفيلم «فارس» الذي تدور أحداثه حول الشاب فارس الذي تنشأ بينه وبين رجل أعمال العديد من الصراعات.

فيلم «فارس» بطولة أحمد زاهر وحسين فهمى وصلاح عبدالله وايمان العاصي وباميلا الكيك وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف حسام موسي وإخراج رؤوف عبد العزيز.