اجتماع في جامعة سوهاج لاختيار الفرق المرشحة لـ«الحاضنات التكنولوجية»

اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء اللجنة المكلفة بالاختيار الأول للفرق المرشحة لدخول المعسكر التدريبي لحاضنة المركز الإقليمي بجزيرة قرامان، وذلك بحضور الدكتور محمود العارف مدير المركز الإقليمي للأكاديمية بجزيرة قرامان والمدير التنفيذي للمشروع، وأسامة عبد الرحمن المدرب المعتمد لريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بسوهاج، والدكتور محمد يوسف خبير ريادة الأعمال، والدكتور مينا جميل مسؤول الفرق المحتضنة بالمركز، كما شارك في الاجتماع الدكتور وائل صبري الخبير الدولي في مجال ريادة الأعمال عبر تطبيق زووم.

احتضان رواد الأعمال

وفي بداية الاجتماع أشاد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، بالتعاون المثمر والدائم بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، وبدورها الكبير في نشر ودعم ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب، مشيراً إلى أن الأكاديمية قد أطلقت البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية بهدف احتضان رواد الأعمال أصحاب المشروعات المبتكرة والمبدعة، وتقديم الدعم المادي والفني لهم، وذلك لتمكينهم من الوصول بأفكارهم إلى الشركات التكنولوجية الناجحة.

وأشار «عبد الخالق»، إلى أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بأصحاب الهمم، سيتم احتضان أحد الفرق من ذوي الهمم ممن لديهم أفكار قابلة للتنفيذ، أو احتضان أحد الفرق أصحاب الأفكار التي تخدم قطاع كبير من ذوي الهمم، مضيفاً أن لجنة الاختيار ستقوم بتقييم المشروعات المتقدمة واختيار المتميز منها، للحصول على منحة احتضان من أكاديمية البحث العلمي تصل إلى 200 ألف جنيه للشركة الواحدة، بالإضافة إلى الدعم الفني واللوجيستي.

تدريب عدد كبير من الطلاب والخريجين

من جانبه أوضح الدكتور محمود عارف، أن حاضنة المركز الإقليمي لجنوب الصعيد بسوهاج، ومقرها مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد بجزيرة قرامان، هي إحدى الحاضنات التابعة للبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق» بأكاديمية البحث العلمي، مشيراً إلى أن الحاضنة نجحت في تدريب عدد كبير من الطلاب والخريجين ورواد الأعمال في كثير من محافظات الصعيد، وذلك من خلال تنظيم المعسكرات التدريبية وورش العمل لتوليد الأفكار المبتكرة وإعداد النماذج والخطط َتحويل الأفكار إلى مشروعات حقيقية منفذة، بمساعدة خبراء ومتخصصين في شتى المجالات.

الشراكة مع جامعة سوهاج وجهاز تنمية المشروعات

وقال أسامة عبد الرحمن، ممثلاََ عن المحاسب نادر عبد الظاهر مدير فرع الجهاز، إن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية يعمل بالشراكة مع جامعة سوهاج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك طبقاً للبروتوكول الموقع بين الجهاز وكلا من الأكاديمية والجامعة، حيث يتولي الجهاز تنظيم البرامج التدريبية في مجال ريادة الأعمال للطلاب والخريجيين والراغبين في التقدم للاحتضان لمساعدتهم على اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لنجاح أفكار مشروعاتهم، موضحاً أن الدورة الثانية للاحتضان تقدم لها 108 مشروعات، وستقوم اللجنة باختيار أفضل الأفكار وفقاً للقواعد المنظمة والمعلنة بأكاديمية البحث العلمي.