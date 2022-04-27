نائب رئيس بنك في روسيا يستقيل ويتجه إلى كييف للقتال بجانب القوات الأوكرانية

قال مسؤول تنفيذي كبير في أحد أكبر البنوك الخاصة في روسيا، إنه استقال من منصبه وفر إلى كييف للقتال من أجل أوكرانيا.

وقال إيجور فولوبوف، الأوكراني المولد، نائب رئيس بنك «جازبروم»، إنه لم يعد بإمكانه البقاء في روسيا، و«يريد غسل ماضيه الروسي».

فولوبوف: أريد الدفاع عن أوكرانيا

وفي مقابلة مع موقع «ذا إنسايدر» الروسي المستقل، قال فولوبوف، إنه يريد الانضمام إلى قوات الدفاع الإقليمي الأوكراني بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي، وتابع فولوبويف: «لم يعد بإمكاني أن أكون في روسيا. أنا أوكراني الجنسية، ولدت في أختيركا، ولم أعد أستطيع أن ألاحظ من الخارج ما تفعله روسيا ببلدي».

فولوبوف عمل لسنوات طويلة في «جازبروم»

وبحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، أوضح «فولوبوف» أنه عمل لمدة ست سنوات في بنك «جازبروم»، وهي شركة تابعة لعملاق الطاقة الروسي، وكذلك في شركة جازبروم، لأكثر من 16 عامًا، وقال إنه يريد الآن البقاء في أوكرانيا حتى النصر، وأضاف: «موطني في خطر الآن، ولا أستطيع أن أعيش حياة راضية، بينما يقتل والدي الذي يعيش في أختيركا، ويقتل أقاربي ومعارفي وأصدقائي».

وأوضح فولوبوف أن والده أمضى شهرًا في قبو بارد لكنه الآن بأمان، ووصف زيارته إلى كييف بأنها مثل التوبة، مضيفًا: «أريد أن أغسل ماضي الروسي. أريد البقاء في أوكرانيا حتى النصر، كما شكك فولوبوف أيضًا في التفسيرات الرسمية لعمليات القتل والانتحار المتتالية لنائب رئيس بنك جازبروم السابق فلاديسلاف أفاييف، في موسكو، وكبير مديري شركة نوفاتيك للطاقة العملاقة السابق سيرجي بروتوسينيا، في إسبانيا.