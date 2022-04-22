بوتين يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة في موسكو الثلاثاء المقبل

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش في موسكو، الثلاثاء المقبل، الموافق 26 من أبريل الجاري.

الكرملين: أمين الأمم المتحدة سيلتقي بوتين ويجري محادثات مع لافروف

وقال المتحدث باسم الكرملين: يوم الثلاثاء المقبل سيصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في زيارة إلى موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، كما سيستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جهته، أكد مكتب جوتيريش أنه سيتوجه إلى موسكو الاثنين المقبل، الموافق 25 من الشهر الجاري، للقاء الرئيس الروسي بوتين ووزير الخارجية لافروف، لافتا إلى أنه أرسل الثلاثاء الماضي رسائل إلى روسيا وأوكرانيا يطلب فيها من رئيسي البلدين فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي استقباله في عاصمتيهما.

روسيا ترفض مقترح أمين الأمم المتحدة حول هدنة عيد الفصح

ودعا جوتيريش إلى «هدنة إنسانية في أوكرانيا اعتبارا من 21 أبريل لمدة 4 أيام تزامنا مع عيد الفصح، وفتح ممر آمن لجميع المدنيين الراغبين في مغادرة مناطق المواجهة الحالية والمحتملة، وإيصال المساعدات الإنسانية في المناطق الأكثر تضررًا»، وهو الاقتراح الذي رفضته روسيا، مشيرة إلى أن أوكرانيا سوف تستغل الهدنة لإعادة تجميع قواتها واستقبال الأسلحة الجديدة القادمة لها من الغرب.

وشكك دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في فكرة هدنة عيد الفصح في أوكرانيا، قائلًا: إن الجانب الأوكراني لم يلتزم قبل ذلك بالهدنة التي سبق وأعلنتها روسيا، والممرات التي تفتحها أمام المدنيين، ومن يلقون سلاحهم من الجانب الأوكراني.