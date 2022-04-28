عاجل.. توقف تقديم الخدمات باتحاد المهن الطبية حتى 7 مايو

أعلن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، توقف تقديم الخدمات بالاتحاد بدءًا من يوم الأحد المقبل، الأول من مايو 2022، وحتى يوم السبت 7 مايو 2022، بسبب إجازة عيد الفطر.

وأشار الأمين العام لـ اتحاد نقابات المهن الطبية، إلى استئناف الاتحاد تقديم الخدمات للأعضاء على مستوى الجمهورية، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022.

اتحاد نقابات المهن الطبية

ومن المقرر أن يغلق اتحاد نقابات المهن الطبية، اليوم الخميس، 28 أبريل 2022، باب تجديد الاشتراك بمشروع العلاج، والذي تم اتخاذ قرار بفتحه استثنائيًا بدءًا من أمس وحتى اليوم، لإتاحة الفرصة للأعضاء بنقابات «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين»، المشتركين بالمشروع بالفعل ولم يتمكنوا من سداد قيمة تجديد اشتراك هذا العام، بتجديد الاشتراك بغرامة 30%، حرصًا من مجلس الاتحاد على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأعضاء الراغبين في الاشتراك للاستفادة بالخدمات العلاجية المُقدمة من خلال المشروع.

رسوم تجديد مشروع علاج اتحاد المهن الطبية

وأكد الاتحاد أنه لن يُتاح إضافة أفراد للاشتراك أو الاشتراك لأول مرة، مع إمكانية سداد رسوم تجديد الاشتراك عن طريق خدمة فورى، من خلال أكواد الخدمة: للأطباء البشريين 758، ولأطباء الأسنان 761، وللصيادلة 759، وللأطباء البيطريين 760، وليس بحضور الأعضاء للمقرات.

كما يتلقى الاتحاد كل الاستفسارات حول أعمال وأنشطة الاتحاد «مشروع العلاج، المعاشات، الإعانات»، وغيرها من خلال الخط الساخن على رقم: 15603 فى مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.

وكان الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، أعلن توقف تقديم الخدمات بالاتحاد، خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، لمنح موظفي الاتحاد إجازة بمناسبة أعياد شم النسيم، وذلك بجميع الإدارات.