11 سببا لقبول الاعتذار عن لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2022

أعلنت المديريات التعليمية، شروط قبول الاعتذار عن لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022، المقرر أن تبدأ في شهر مايو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، والمعتمدة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أماكن تسليم الاعتذارات.. وتحذير مهم

أوضحت مديريات التربية والتعليم، في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، أن قبول الاعتذارات، يكون فور استلام أوامر الندب من ديوان المديرية، وتسلم جميع الاعتذارات المقبولة إلى لجنة الإدارة بديوان المديرية، والتنبيه بضرورة تحقق شروط المحددة لقبول الاعتذارات عن لجان سير الامتحان.

وشددت المديريات التعليمية، على الإدارات بعدم استلام أي اعتذار غير مستوفي الشروط، وكذلك التنبيه على جميع المستهدفين، بأنه لن يتم قبول أي اعتذار بعد المدة المحددة.

شروط الاعتذار عن امتحانات الشهادة الإعدادية

ترصد «الوطن» شروط قبول الاعتذار عن لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، والمتمثلة في الحالات التالية:

- الحالات المرضية، على أن يكون القومسيون الطبي معتمدا بتاريخ حديث، مدعوما باستمارة «ت. ص.»، وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

- الحصول على إجازة بدون مرتب، مع إرفاق مستند معتمد دال على ذلك.

- العمل جزء من الوقت، مع إرفاق مستند معتمد دال على ذلك.

- نسبة العجز، ويرفق مستند معتمد يثبت ذلك.

- رعاية طفل رضيع حتى سنتين، ويرفق أصل شهادة الميلاد.

- حالات الوفاة، ترفق شهادة الوفاة الزوج/ الزوجة، لم تتجاوز العام.

- السفر إلى خارج البلاد، أو الزوج المسافر إلى خارج الحدود، مع إرفاق خطاب معتمد.

- رعاية طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويرفق تقريرا طبيا وشهادة ميلاد.

- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات، ففي هذه الحالة يقبل واحد منهما فقط.

- الحرمان من أعمال الامتحانات، أو الاحالة إلى المحكمة التأديبية.

- الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع ضرورة إرفاق صورة معتمدة من مستشفى تابعة للعزل.