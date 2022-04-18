جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في قنا.. تبدأ 14 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للمدارس العام والرسمية اللغات للعام الدراسي الجاري 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 14مايو المقبل وتستمر لمدة 6 أيام على أن تنتهي يوم 19من ذات الشهر، كما بدأت المديرية توزيع أوامر الندب للمعلمين والإداريين الملاحظين عن ل رد الامتحانات في المدن والقرى والنجوع.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي2022 في قنا

وحددت مديرية التربية والتعليم قنا جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 بقنا للمدارس العام والرسمية اللغات، وهو ما ترصده «الوطن» في السطور التالية:

- السبت 14 مايو 2022.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 8 حتى 10:30، من ضمنها تخصيص الـ20 دقيقة الأخيرة لقطعة الإملاء، وبعدها كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11 إلى 12.

- الأحد 15مايو 2022.. امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 8 حتي الساعة 10، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 10:30 حتى الساعة 12.

- الاثنين 16مايو 2022.. امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 8 حتى الساعة 10، ومادة اللغة الأجنبية الثانية للمدارس اللغات لمدة ساعة ونص، من الساعة 10:30 حتى الساعة 12.

- الثلاثاء 17مايو 2022 امتحان مادة علوم لمدة ساعتين، من الساعة 8 وحتي الساعة 10، ولغة أجنبية أولى للمدارس الرسمية اللغات لمدة ساعة ونصف من 10:30إلى 12.

- الأربعاء 18مايو 2022.. امتحان اللغة أجنبية من الساعة 8 إلى الساعة 10، ومادة التربية الفنية من الساعة 10:30 للساعة 12:30.

- الخميس 19 مايو 2022.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 للساعة 10.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 بالمدارس في قنا

وأكدت مديرية التربية والتعليم بقنا، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ورقية بالمدارس، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تسليم أوامر الندب امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في قنا

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في منشور رسمي، أنه سيتم تسليم أوامر الندب لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى ( رئيس لجنة - مراقب اول - مراقب - ملاحظ - إداري) من المديرية للإدارة يوم الخميس الموافق 21 أبريل الجاري، على أن تقبل الاعتذارات حتى يوم الأربعاء 28 من نفس الشهر، وفق الشروط الموضوعة.