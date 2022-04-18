فتح باب التقدم للجان النظام والمراقبة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2022

تستعد المديريات التعليمية، لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والذي من المقرر أن تبدأ في شهر مايو المقبل، طبقًا للخريطة الزمنية للعام الحالي، وقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحظر عقد أي امتحانات في شهر أبريل الجاري والالتزام بالخريطة الزمنية.

فتح باب التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية لمدة أسبوعين

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، فتح باب التقدم للعمل في لجان النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022، مطالبة الراغبين في التقديم والمنطبق عليهم الشروط والقواعد المنظمة.

وقالت المديريات التعليمية في خطابها المرسل، بالتقدم بطلب معتمد ومختوم من جهة عمله باسم رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية لمقر اللجان، مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي، ومفردات المرتب، وصحيفة أحوال مختومة في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ الإعلان.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على زيادة أيام مكأفاة «كنترول» الشهادة الإعدادية لتصبح 75 يومًا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، و100 يوم عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، و75 يومًا عن امتحانات الدور الثاني بنفس قواعد الصرف 5% من أساسي المرتب.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

- السبت 21 مايو 2022 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

-الأحد 22 مايو 2022 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الاثنين 23 مايو 2022 امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

- الثلاثاء 24 مايو 2022 امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

- الأربعاء 25 مايو 2022 امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، ومادة التربية الفنية .

- الخميس 26 مايو 2022 امتحان مادة العلوم.