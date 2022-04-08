هل تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة بنظام البابل شيت؟

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة بورسعيد، في بيان لها، ميكنة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بأحدث النظم العالمية وإجراء اختبار تدريبي لطلاب الشهادة الإعدادية الأربعاء المقبل في مادة العلوم، وهو ما أثار العديد من التساؤلات لدى أولياء الأمور والطلاب حول احتمالية تطبيق هذا النظام في محافظتي القاهرة والجيزة.

في البداية، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني ستعقد ورقياً كما كانت عليه سابقاً ووفق المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للورقة الامتحانية وتركز أسئلة الامتحانات على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

«سلومة»: الوقت ضيق وانتهينا من وضع أسئلة الامتحانات

وعن إمكانية تطبيق نظام «البابل شيت» في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني والتصحيح الإلكتروني، قال «سلومة» لـ«الوطن»: «الوقت ضيق»، موضحاً أن المديرية انتهت من وضع أسئلة الامتحانات وبدأت في طباعتها، لافتاً إلى أسئلة الامتحانات تقيس مستويات الطلاب المختلفة، وتم التنبيه على واضعيها بضرورة عدم وضع أي أسئلة خارج المقرر الدراسي.

وتابع أشرف سلومة، أن المديرية حرصت على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية للامتحانات، وتدريب الطلاب عليها جيداً سواء بحل النماذج الموجودة في الكتب المدرسية أو بالاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

«أنس»: لم يرد في ذهننا عقدها بنظام البابل شيت

من جانبه، أجاب ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على السؤال الخاص باحتمالية عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام «البابل شيت» وتصحيحها إلكترونياً، قائلاً: «لم يرد في ذهننا هذا الأمر»، موضحاً أنه يجرى حالياً طباعة الامتحانات بعد أن انتهى الموجهون من وضع أسئلتها طبقاً لمواصفات الورقة الامتحانية.

وأضاف «أنس» لـ«الوطن»، أن الامتحانات ستعقد ورقياً وفي لجان مطبقة لكل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا، مؤكداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات ومراجعة المقرر الدراسي من الكتب المدرسية والمنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.