جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة القاهرة.. تبدأ 21 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 21 مايو القادم وتستمر لمدة 6 أيام على أن تنتهي يوم 26 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي2022

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي وترصده «الوطن» في السطور التالية:

- السبت 21 مايو 2022 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 وحتي 11:30، وتخصص الـ20 دقيقة الأخيرة للإملاء.

- الأحد 22 مايو 2022 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 9 وحتي الساعة 11، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1.

- الاثنين 23 مايو 2022 امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتي الساعة11، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، من الساعة 11 وحتى الساعة 12.

- الثلاثاء 24 مايو 2022 امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتي الساعة 11.

- الأربعاء 25 مايو 2022 امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 9، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 للساعة 1:30.

- الخميس 26 مايو 2022 امتحان مادة العلوم من الساعة 9 للساعة 11.

امتحانات الشهادة الإعدادية ورقيًا بالمدارس

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ورقيًا بالمدارس، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، ويجرى حاليًا طباعة امتحانات الشهادة الإعدادية.