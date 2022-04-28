السياحة تتوقع زيادة أعداد الضيوف العرب في مصر بداية من مايو 2022

كشف علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية في وزارة السياحة والآثار، عن أنّ نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية خلال إجازات عيد الفطر المبارك، سترتفع بشكل كبير عما كانت عليه خلال شهر رمضان، موضحا أنّ نسب إقبال المواطنين على تناول وجبات الإفطار والسحور خلال شهر الصوم، كان متوسطا مقارنة بذات الشهر خلال السنوات التي سبقت جائحة كورونا.

مواعيد عمل المطاعم السياحية في عيد الفطر

وأضاف حسن لـ«الوطن»، أنّ فترة إجازة العيد التي تتجاوز الأسبوع، ستسهم في زيادة في نسب الإقبال على تناول وجبتي الغداء والعشاء في المطاعم السياحية للمصريين، موضحا أنّ مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية في العيد ستكون في الساعة 2 صباحا، ما يتيح للشرائح التي تفضل العشاء والسهر التواجد في المطاعم السياحية.

وبالنسبة للسياح العرب، أكد مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية، أنّ هناك أعداد جيدة من السياح العرب، حجزوا رحلاتهم لقضاء إجازات عيد الفطر المبارك في مصر، وغالبيتهم يفضلون الذهاب إلى المطاعم والمنشآت السياحية وتناول الطعام بها، موضحا أنّ أعداد السياح العرب الوافدين لمصر سيبدأ في الزيادة بشكل كبير بداية من منتصف الشهر المقبل، بسبب موسم الدراسة بعدد من الدول العربية، خاصة الخليجية.

نسب الإقبال على مسارح المنوعات

وأشار إلى أنّ نسب الإقبال على مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو خلال إجازات العيد، ستكون أعلى من نظيرتها في المطاعم السياحية، موضحا أنّه يُسمح للمنشآت السياحية بتقديم جميع الخدمات التي كانت تقدمها قبل جائحة كورونا، عدا الشيشة التي لا زالت الحكومة تحظر تقديمها بكافة المنشآت إلي الأن.

وكان محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة السياحة الترفيهية في الغرفة، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ حجوزات مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو، خلال عيد الفطر المبارك «كاملة العدد»، لافتا إلى أنّ نسب إشغال المنشآت خلال رمضان كانت صفر%، واستغلت الملاهي الليلية وصالات الديسكو، عدم وجود إقبال عليها من المواطنين خلال شهر الصوم، وأجرت عمليات الصيانة والتطوير استعدادا لاستقبال الرواد بعد انتهاء شهر رمضان.