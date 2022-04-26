مستثمرو السياحة: استمرار الدراسة يقلل من تواجد المصريين في الفنادق بالعيد

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن استمرار العام الدراسي والظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا، قللت من نسب حجوزات المواطنين المصريين بفنادق شرم الشيخ والغردقة، خلال إجازات عيد الفطر المبارك.

وأضاف «فلا»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إجازات عيد الفطر من الفترات التي تصل بها نسب الإشغال بالمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، إلى أكثر من 90% إلا أنها هذا العام لن تصل إلى أكثر من 75% وذلك بسبب تراجع حجوزات المصريين.

عروض سعرية مخفضة للفنادق في العيد

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، أن العاملين بالقطاع السياحي كانوا يأملون في وصول نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة لنحو 90%، خلال إجازات العيد خاصة أن مدة الإجازة هذا العام أكثر من أسبوع، لافتًا إلى أن الفنادق وشركات السياحة قدمت عروضا تحفيزية؛ لجذب المواطنين المصريين لزيارة الغردقة وشرم الشيخ خلال عيد الفطر، مشيرًا إلى أن بدء امتحانات نهاية العام بعد انتهاء العيد مباشرة، دعا الأسر التي كانت ترغب في السفر حاليا إلى تأجيل سفرها لحين الانتهاء بشكل كامل من امتحانات أبنائهم.

اختيار الشقق الفندقية

من جهته، قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن الظروف الاقتصادية التى تمر بها العديد من الأسر المصرية جراء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، تسببت في قيام البعض منها بحجز الشقق الفندقية الموجودة بالقرى السياحية، عوضا عن الإقامة بالفنادق؛ توفيرا للنفقات خاصة أن أسعار تلك الشقق أقل من الإقامة بالمنشآت الفندقية.

وأضاف «عبداللطيف»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ حاليا تتراوح ما بين 50 إلى 55%، وسترتفع خلال إجازات عيد الفطر إلى نحو 70%، موضحًا أن عدد السياح المصريين بشرم الشيخ خلال إجازات عيد الفطر، سيكون في حدود 30% من إجمالي عدد السياح الموجودين بالمدينة في تلك الفترة؛ وذلك وفقا لمعدلات الحجز الحالية.