«السياحة»: المطاعم والمنشآت المغلقة عادت للعمل بنسبة 100%

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة، إن كل المنشآت والمطاعم السياحية التي أغلقت أبوابها أثناء جائحة كورونا بسبب حالة الكساد وعدم وجود زبائن أو رواد عادت حاليا للعمل بنسبة 100%، لافتا إلى وجود عدد قليل جدا من المنشآت مغلق حاليا ولكن لأسباب قانونية أو لتغيير النشاط.

وأوضح، أن المطاعم السياحية تستقبل حاليا الرواد وفقا لكامل طاقتها الاستيعابية، وتقدم لهم كامل الخدمات التي كانت تقدمها قبل ظهور فيروس كورونا، باستثناء الشيشة التي لازال محظور استخدامها بالمنشآت السياحية إلى الآن.

غلق المطاعم خلال العيد الساعة 2 صباحا

وأضاف مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية لـ«الوطن»، أن مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية خلال عيد الفطر المبارك ستكون فى الساعة 2 صباحا، فيما ستكون مواعيد غلق مسارح المنوعات (الملاهى الليلية) والديسكوهات في الساعة 3 صباحا، لافتا إلى أن نسب الإشغال بالملاهي الليلية وصالات الديسكو خلال العيد ستكون أعلى من المطاعم السياحية.

عودة مواعيد العمل بالتوقيت الصيفى بعد العيد

وتابع «بعد انتهاء إجازات العيد ستعود المنشآت والمطاعم السياحية لمواعيد الغلق وفقا للتوقيت الصيفي، بحيث تُغلق تلك المنشآت فى الساعة 1 صباحا، على أن يتم المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وكذلك في أيام الإجازات الرسمية، ما لم يتم تعديل هذا القرار خلال الأيام المقبلة».

وذكر «حسن»، أن مواعيد غلق صالات الديسكو ومسارح المنوعات ستكون فى الساعة 3 صباحا، وذلك بسبب طبيعة عمل تلك المنشآت خلال الفترة المسائية.

وأشار إلى أن وزارة السياحة تلقت العديد من الطلبات من أصحاب المنشآت السياحية بضرورة تعديل مواعيد غلق المطاعم ومسارح المنوعات والديسكو خلال فصل الصيف، باعتبار أن غالبية رواد تلك الأماكن هم من السياح العرب الذين يعشقون السهر، لافتا إلى أن تعديل تلك المواعيد سيساعد في زيادة إيرادات تلك المنشآت، ويزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية.