حظك اليوم برج السرطان الجمعة 29-4-2022 عاطفيا ومهنيا

برج السرطان هو رابع الأبراج الفلكية، ويتسم مواليد البرج بقلة الصبر حيث أنه لا يتحمل الانتظار كثيرا، ما يجعله يشعر بالضيق والملل بشكل كبير، كما أنه قائد رائع يستطيع أن يضع كل عضو في فريقه بمكانه المناسب حيث أن حبه للقيادة يجعله يشعر بالحب تجاه زملائه ويجعل كل من يعمل معه يشعر بالنجاح وعدم الضجر من العمل، فهو يظهر من معه في الفريق ويحب أن يكون من يعمل معه يتسم بروح القيادة كما أنه شخص منظم في حياته.

كما أن مولود برج السرطان شديد الإبداع ولديه خيال واسع يجعله يحب المغامرات والسفر بدرجة كبيرة، كما أنه يرتبط بدرجة كبيرة مع شريك الحياة، فهو عندما يحب يصل لأعلى درجات التضحية بالنفس مع حبيبه لكي يجعله يشعر بالسعادة والرضا.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج السرطان اليوم الجمعة الموافق 29 أبريل الحالي، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم مولود برج السرطان مهنيا

القمر في وضع معاكس وقد يربكك التغيير ويشوشك، لذا تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد البرج بالتماسك والبعد عن التوتر والقلق لأن ذلك قد يفسد عملك.

حظك اليوم مولود برج السرطان عاطفيا

حاول أن تقاوم مشاعرك السلبية.. واحم نفسك من الظنون، حيث أن سوء الظن يجعلك تشعر بالكره والضيق تجاه كل من حولك، ما يؤثر بالسلب عليك أيضا، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.

وعلى الصعيد المهني فهو ناجح بشكل كبير في حياته المهنية وعمله حيث أنه يحقق نجاحا كبيرا في عمله يجعله يشعر بالحماس والإرادة للوصول لأعلى المناصب في العمل، وجعل كل مدرائه يشعرون بالسعادة.