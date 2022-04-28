حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 28-4-2022 مهنيا وعاطفيا

يعتقد البعض أن سماتهم الشخصية والطباع التي يعرفون بها نتيجة ولادتهم خلال تكون الأبراج السماوية، لذلك يتابع البعض بشغف حركة الفلك والأبراج اعتقادًا أنها تؤثر على طاقتهم الشخصية.

وللقراء المهتمين بمتابعة حركة النجوم والفلك، يعرض موقع الوطن، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها طوال اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 28-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك اليوم حضورا ويساعدك ذلك على إثبات نفسك في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الحمل 28-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويمنحك ذلك حياة عاطفية موفقة، فقط اهتم بصحتك.

حظك اليوم برج الثور 28-4-2022 على الصعيد المهني

أما حظك اليوم لمواليد برج الثور فيكون القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتحكم في حساسيتك وأن تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم برج الثور 28-4-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم بأن تكتم مشاعرك وتراقب الأجواء من حولك في صمت.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم مناسب لمباشرة مشروعاتك وعلاقاتك وتحقق تقدما في خطواتك المهنية.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.

حظك اليوم برج السرطان 28-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يربكك التغيير ويشوشك وعليك بالتماسك وعدم التوتر.

حظك اليوم برج السرطان 28-4-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم مشاعرك السلبية.. واحم نفسك من الظنون.

حظك اليوم برج الأسد 28-4-2022 على الصعيد المهني

المريخ في منزل المدخرات يمنحك إصرارا وإرادة ويجعلك ذلك أكثر قدرة على التخطيط وتحقيق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 28-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ والوقت يسمح بلقاءات ناجحة مع الأحباب ومع أناس من الخارج.

حظك اليوم برج العذراء 28-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك للتغلب على أي ضائقة مالية وقد تحوّل أي مشكلة لمكسب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 28-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد بمنزل الحظ قد يمدك بنظرة تفاؤل، وتنفتح لك قلوب الأصدقاء والأحباب بسهولة.

حظك اليوم برج الميزان 28-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون أكثر لباقة وتفاهما مع المحيطين بك وانتبه لحماية حقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 28-4-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا انتبه.. قد تميل للعصبية وللقسوة على شريك حياتك.

حظك اليوم برج العقرب 28-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل واليوم تعرف كيف تخلق جوا نشيطا من حولك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 28-4-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب ويساعدك ذلك على إصلاح الأحوال مع الأحباب أو شريك الحياة.

حظك اليوم برج القوس 28-4-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم متفائلا، وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج القوس 28-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعل اليوم مناسبا لإصلاح علاقاتك ولإيجاد حلول ناجعة.

حظك اليوم برج الجدي 28-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في أعصابك إذا وضع البعض العراقيل أمامك.

حظك اليوم برج الجدي 28-4-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم لاختلاق المشاكل، وعليك أن تحذر العصبية كي تتفادى الصدام مع الأهل والأقارب والأحباب.

حظك اليوم برج الدلو 28-4-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط والتشوش.. القمر في منزل العلاقات يساعدك على الوصول لما تريد بلباقة وتكلل خطواتك بالنجاح.

حظك اليوم برج الدلو 28-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تستمتع بحياة عاطفية حلوة.

حظك اليوم برج الحوت 28-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال واليوم عليك أن تحافظ على تركيزك وتنفعك روح الحذر.

حظك اليوم برج الحوت 28-4-2022 على الصعيد العاطفي

حاول أن تتعامل بهدوء في علاقاتك الشخصية والاجتماعية كي تحسن التصرف.