حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 28-4-2022 مهنيا وعاطفيا
كتب:
منى سعيد
12:05 ص | الخميس 28 أبريل 2022
حظك اليوم وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا
يعتقد البعض أن سماتهم الشخصية والطباع التي يعرفون بها نتيجة ولادتهم خلال تكون الأبراج السماوية، لذلك يتابع البعض بشغف حركة الفلك والأبراج اعتقادًا أنها تؤثر على طاقتهم الشخصية.
وللقراء المهتمين بمتابعة حركة النجوم والفلك، يعرض موقع الوطن، ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها طوال اليوم، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:
حظك اليوم برج الحمل 28-4-2022 على الصعيد المهني
القمر في برجك يمنحك اليوم حضورا ويساعدك ذلك على إثبات نفسك في كل عمل تقوم به.
حظك اليوم برج الحمل 28-4-2022 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي داعم ويمنحك ذلك حياة عاطفية موفقة، فقط اهتم بصحتك.
حظك اليوم برج الثور 28-4-2022 على الصعيد المهني
أما حظك اليوم لمواليد برج الثور فيكون القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتحكم في حساسيتك وأن تعمل في سرية وكتمان.
حظك اليوم برج الثور 28-4-2022 على الصعيد العاطفي
ينصحك الفلك اليوم بأن تكتم مشاعرك وتراقب الأجواء من حولك في صمت.
حظك اليوم برج الجوزاء 28-4-2022 على الصعيد المهني
اليوم مناسب لمباشرة مشروعاتك وعلاقاتك وتحقق تقدما في خطواتك المهنية.
حظك اليوم برج الجوزاء 28-4-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح المرح والانطلاق وتعبر عن نفسك بحرية.
حظك اليوم برج السرطان 28-4-2022 على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس وقد يربكك التغيير ويشوشك وعليك بالتماسك وعدم التوتر.
حظك اليوم برج السرطان 28-4-2022 على الصعيد العاطفي
حاول أن تقاوم مشاعرك السلبية.. واحم نفسك من الظنون.
حظك اليوم برج الأسد 28-4-2022 على الصعيد المهني
المريخ في منزل المدخرات يمنحك إصرارا وإرادة ويجعلك ذلك أكثر قدرة على التخطيط وتحقيق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج الأسد 28-4-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحظ والوقت يسمح بلقاءات ناجحة مع الأحباب ومع أناس من الخارج.
حظك اليوم برج العذراء 28-4-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل المدخرات يدفعك للتغلب على أي ضائقة مالية وقد تحوّل أي مشكلة لمكسب، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج العذراء 28-4-2022 على الصعيد العاطفي
رغم التشوش.. عطارد بمنزل الحظ قد يمدك بنظرة تفاؤل، وتنفتح لك قلوب الأصدقاء والأحباب بسهولة.
حظك اليوم برج الميزان 28-4-2022 على الصعيد المهني
القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون أكثر لباقة وتفاهما مع المحيطين بك وانتبه لحماية حقوقك.
حظك اليوم برج الميزان 28-4-2022 على الصعيد العاطفي
إذا كنت متزوجا انتبه.. قد تميل للعصبية وللقسوة على شريك حياتك.
حظك اليوم برج العقرب 28-4-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل العمل واليوم تعرف كيف تخلق جوا نشيطا من حولك، فقط انتبه لحقوقك.
حظك اليوم برج العقرب 28-4-2022 على الصعيد العاطفي
فينوس بمنزل الحب ويساعدك ذلك على إصلاح الأحوال مع الأحباب أو شريك الحياة.
حظك اليوم برج القوس 28-4-2022 على الصعيد المهني
رغم الضغوط.. الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم متفائلا، وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.
حظك اليوم برج القوس 28-4-2022 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب يجعل اليوم مناسبا لإصلاح علاقاتك ولإيجاد حلول ناجعة.
حظك اليوم برج الجدي 28-4-2022 على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس وعليك أن تتحكم في أعصابك إذا وضع البعض العراقيل أمامك.
حظك اليوم برج الجدي 28-4-2022 على الصعيد العاطفي
قد تميل اليوم لاختلاق المشاكل، وعليك أن تحذر العصبية كي تتفادى الصدام مع الأهل والأقارب والأحباب.
حظك اليوم برج الدلو 28-4-2022 على الصعيد المهني
رغم الضغوط والتشوش.. القمر في منزل العلاقات يساعدك على الوصول لما تريد بلباقة وتكلل خطواتك بالنجاح.
حظك اليوم برج الدلو 28-4-2022 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي داعم ويساعدك أن تستمتع بحياة عاطفية حلوة.
حظك اليوم برج الحوت 28-4-2022 على الصعيد المهني
القمر في منزل المال واليوم عليك أن تحافظ على تركيزك وتنفعك روح الحذر.
حظك اليوم برج الحوت 28-4-2022 على الصعيد العاطفي
حاول أن تتعامل بهدوء في علاقاتك الشخصية والاجتماعية كي تحسن التصرف.