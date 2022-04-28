تعيين الدكتور هشام عبدالحكم عميدا لكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة

أعلن وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صدور قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور هشام عبدالحكم، الأستاذ بقسم جراحة الفم والوجه والفكين، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة القاهرة.

حصل الدكتور هشام عبدالحكم على بكالريوس طب الفم والأسنان من كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، كما حصل على درجات الماجستير والدكتوراه من نفس الكلية، ودبلومة الدراسات العليا في تخصص الإدارة المحلية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

طب أسنان القاهرة

أسس هشام عبدالحكم وحدة زراعة الأسنان التعليمية والعلاجية بمستشفى المنيرة، وأشرف على تدريب أطباء الزمالة بموجب برتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية بالقاهرة وكلية طب الأسنان جامعة القاهرة بمستشفى المنيرة العام.

وأنتج العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية سواء على الصعيد المحلي والدولي، وعضو لجنة المحكمين لفحص الإنتاج العلمي للترقي لدرجتي أستاذ وأستاذ مساعد في فرع جراحة الفم والوجه والفكين بجامعة القاهرة بموجب التشكيل المعلن بقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 197 في تاريخ 22/2/2020.

جامعة القاهرة

كما حصل على البرنامج التدريبي في مجال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد من هيئة الرقابة الإدارية، ووالدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي والدورة التثقيفية لإدارة أزمات التفاوض كلية الدفاع الوطني والدورة التثقيفية لصناع القرار كلية الدفاع الوطني، وذلك من أكاديمية ناصر العسكرية. وفي مجال تنمية المهارات، خاض برنامج تدريبي عن مهارات إعداد قادة المحليات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ومهارات إعداد قادة المستقبل، وتنمية مهارات صناع القرار.

شارك في المؤتمر الدولي الرابع مبادرات ناجحة وتطبيقات مبتكرة في مجال التعليم، وفاعليات مؤتمر البحث العلمي بكلية الأداب جامعة القاهرة، وحصل على برنامج نظم الإدارة الحديثة للمديرين من مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، ودورة إعداد المعلم الجامعي من معهد الدراسات والبحوث التربوية جامعة القاهرة، ودورة تدريبية لإعداد المرشحين لمناصب عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة.