التعليم العالي توجّه الجامعات بالاستعداد للامتحانات.. وتطبيق إجراءات مواجهة كورونا

أصدر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توجيهات مشددة خلال اجتماعه الماضي، الذي حضره رؤساء الجامعات المختلفة، بالاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، والتشديد على تطبيق الإجراءت الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والتأكيد على تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بشأن منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات، والاستعداد للامتحانات بعد عيد الفطر المبارك.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022

وقال الدكتور محمد عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إنّ الجامعة بدأت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2021-2022، خلال الفترة المقبلة بعد عيد الفطر المبارك.

لقاح كورونا والامتحانات

وأوضح رئيس جامعة الأقصر لـ«الوطن»، أنّه جار العمل على وضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل الامتحانات بفترة كبيرة، بناء على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، مشيرا إلى أنّه سيتم تطبيق القرارات الوزراية بشأن منع دخول غير المقّحين ضد كورونا إلى الامتحانات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، المقرر انطلاقها خلال شهري يونيو ويوليو، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وتابع سرحان لـ«الوطن»، أنّه بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2022، سيتم التجهيز لجداول امتحانات التيرم الثاني، وإعلانها خلال فترة بسيطة قبل انطلاق الامتحانات بفترة تيسيرا على الطلاب، مؤكدا الالتزام الكامل بجميع قرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي، بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.