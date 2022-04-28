«علوم سوهاج» تنظم ورشة عمل عن هندسة وحفر آبار البترول بمشاركة 60 طالبا

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن مجتمع الاستكشاف الجيوفيزيائي «شابتر - SEG» بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة سوهاج، نظم ورشة علمية عن «هندسة وحفر آبار البترول»، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم، ، بهدف تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لستخدام التشغيل الآلي لعمليات حفر آبار النفط والغاز.

البترول يتكون من تحلل بقايا الكائنات الحية

وأوضح الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم بجامعة سوهاج، أن البترول أو الذهب الأسود عبارة عن سائل كثيف وقابل للاشتعال، يتميّز بلونه الأسود المائل للاخضرار، حيث إنه يتكون من تحلل بقايا الكائنات الحية الموجودة في الطبقة العليا من القشرة الأرضية، ويعتبر النفط أحد مصادر الطاقة الهامة، التي تستخدم في العديد من المجالات كالصناعة والنقل وإنتاج الطاقة الكهربائية وغيرها، مشيراً إلى أن ورشة العمل شملت العديد من المحاور ومنها، الظروف التي تكون البترول من صخور مصدر، صخور الخزان، المصايد، صخور الخطاء، وطرق حفر آبار النفط، وأعمدة الحفر.

وذكر الدكتور عبدالباسط أبوضيف المشرف الأكاديمي لـ«شابتر»، أنه شارك بورشة العمل 60 طالبا وطالبة من قسم الجيولوجيا والأقسام الأخرى بالكلية، وحاضر فيها كلا من المهندس أحمد جمال قريشي مدير حقل غرب قارون بشركة صحاري للبترول، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الجيولوجيا.

التعريف برأس الحفر والمثقاب

وأوضح أن الورشة تناولت التعريف برأس الحفر أو المثقاب، وهو عبارة عن كتلة معدنية بأشكال هندسية مختلفة، تعمل على تفتيت الصخور، كما أنها تحتوي على فتحات في الأسفل تسمح باندفاع الطين خلال تجويف الحفرة، إلى جانب طينة الحفر التي تتكون من مواد كيمائية مطحونة يتم خلطها بالماء، حتى تشكل سائلاً كثيفاََ، مضيفاً أن ورشة العمل شملت التعريف بتبطين البئر، وتثقيب أنبوب الحفر.

وفي نهاية ورشة العمل تم تنظيم مسابقة بين الطلاب، وقد حصل الفائزون على جوائز قيمة تشجيعا لهم، وذلك بحضور كلا من الدكتور زكريا عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين عبدالحافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة سوهاج، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف أقسام الكلية.