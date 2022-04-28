مواعيد صرف مرتبات مايو 2022.. هترجع لطبيعتها بعد العيد

بعد انتهاء وزارة المالية، من صرف مرتبات أبريل الحالي، للعاملين والموظفين بـ66 وزارة وجهة حكومية، تابعة للجهاز الإداري للدولة، إذ تم تبكيرها بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، تستعد الحكومة لصرف مرتبات شهر مايو 2022، على مدار 4 أيام متتالية.

مواعيد صرف مرتبات مايو 2022

وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية في نهاية شهر مارس الماضي، تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر مايو 2022، يوم الإثنين الموافق 23 مايو المقبل، لعدد 33 وزارة وجهة حكومية بوزارات: الداخلية والصحة والسكان والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والزراعة والري والموارد المائية والخارجية والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام والمالية والتنمية الإدارية والقوى العاملة والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والبيئة والاثار ووزارتي التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتواصل المالية، في اليوم التالي الثلاثاء 24 مايو المقبل، صرف مرتبات شهر مايو 2022، لنحو 33 وزارة وجهة وجهاز تابع للجهاز الإداري للدولة، منها: الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز القومي للاتصالات وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد.

وخصصت الوزارة، يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مايو المقبل، على التوالي، لصرف مرتبات مايو 2022 للعاملين والموظفين بـ66 وزارة وجهة وإدارة حكومية، ممن لم يتمكنوا من صرف المرتبات الخاصة بهم في المواعيد المحددة سابقا.

3 معايير لتقسيم أيام صرف الرواتب

أشار الكتاب الدوري، إلى أن التقسيم على مدار الأيام الأربعة، يراعي عدد العاملين بهذه الوزارات، والانتشار الجغرافي لكل منها، والمديريات التابعة لها بالمحافظات، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.