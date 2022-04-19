بدء صرف مرتبات إبريل 2022 بالزيادة في 66 وزارة وجهة غدا الأربعاء

يصرف عمال وموظفو الجهاز الإداري للدولة، غدا الأربعاء، مرتبات شهر إبريل 2022 مضافا إليها العلاوات والزيادات التي أعلنت عنها الحكومة في شهر يناير الماضي بعد تكليفات رئاسية للتخفيف عن المواطنين الأعباء المتمثلة في ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، متأثرة بحالات التضخم العالمية كأحد أبرز التداعيات السلبية الناتجة عن الحرب الأوروبية التي اندلعت في 24 فبراير الماضي بين روسيا وأوكرانيا.

ومراعاة للظروف العالمية، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة المصرية تبكير موعد تطبيق الزيادات المعلن، سواء في المرتبات أو لأصحاب المعاشات من الصرف مع مرتبات شهر يوليو 2022 لتكون مع نهاية الشهر الحالي 2022.

صرف مرتبات شهر إبريل 2022 على مدار 4 أيام

وحددت وزارة المالية وفقا لكتاب دوري أصدرته الشهر الماضي مواعيد صرف مرتبات شهر إبريل 2022 على مدار 4 أيام تبدأ من غدا الأربعاء 20 إبريل وتنتهي في 27 إبريل الحالي مع ضخ المرتبات في ماكينات الصراف الألي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري,

ووفقا للكتاب الدوري، يصرف غدا الأربعاء الموظفون والعاملون بـ33 وزارة وجهة حكومية مرتبات إبريل 2022، وتتنوع بين وزارت الصحة والسكان والداخلية والتعاون الدولي والتنمية المحلية والعدل والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، بينما يبدأ العاملون والموظفون بـ33 وزارة وجهة حكومية أخرى صرف مرتبات إبريل 2022 يوم الخميس المقبل الموافق لـ21 إبريل الجاري وتتنوع الجهات الحكومية بين الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

صرف المرتبات للعاملين في 33 هيئة غدا

كما يصرف العمال والموظفون بهيئات الرقابة المالية والاستثمار والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للرقابة الإدارية والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للطرق والكباري، إلى جانب صرف مرتبات إبريل 2022 للعاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك