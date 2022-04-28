محافظ سوهاج: تشكيل غرفة عمليات وإلغاء الأجازات استعدادا لعيد الفطر

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، وإلغاء الأجازات للقيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات

وقرر محافظ سوهاج تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة خلال عطلة العيد، موجها رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، والمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أجازة العيد.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

كما وجه محافظ سوهاج برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال بجميع المستشفيات، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، والطب البيطري، ومباحث التموين، للقيام بحملات يومية على المحلات والأسواق، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين، وضبط أي مخالفات حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خلال أيام عيد الفطر.

لقاء محافظ سوهاج مع المواطنين

وفي سياق آخر، التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وأحمد القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددا من الأهالي من مختلف القرى والمراكز في سوهاج، للوقوف على مطالبهم وحل مشكلاتهم، وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها الأهالي، كما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها.