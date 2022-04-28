اتحاد الجمعيات: استكمال سداد مديونية 700 غارم بتكلفة 45 مليون جنيه للإفراج عنهم

قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو لجنة التحاف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف أجهزة ومؤسسات الدولة بالاستمرار في دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لـ 9ملايين أسرة مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة 9مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري 2022.

ولفت فى بيان له اليوم، إلى أنه يتم استكمال سداد المديونية الخاصة لـ700من الغارمين والغارمات المتواجدين بالسجون بتكلفة مالية تصل إلى 45 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم ، مشيرا إلى أن الجمعيات لها دور تاريخي في دعم الغارمات.

دعم منظمات المجتمع المدني

وقدم رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، الذي يضم في عضويته الاتحادات الإقليمية بجميع محافظات مصر والاتحادات النوعية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على حفل إفطار الأسرة المصرية، وخطابه التاريخي الذي اتسم بالصراحة والموضوعية والقرارات التاريخية التي أعلنها وتؤسس للجمهورية الجديدة، وتأكيده على دعم منظمات المجتمع المدني تمشياً مع إعلان الرئيس أن 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني تأتى في مقدمة القرارات.

تسهيل العمل المجتمعي لخدمة أهداف الدولة

وأوضح «عبد القوى» أن الرئيس دعا كل الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية لتسهيل العمل المجتمعي، بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.

وأكد رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، على الوقوف صفاً واحداً خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي يقود مسيرة التنمية والبناء من أجل إقامة الجمهورية الجديدة والتي ترتكز على المواطنة وحقوق الإنسان.