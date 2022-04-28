زمزم: 2 مليار جنيه قيمة إسهامات المجتمع المدني خلال رمضان

قال مصطفى زمزم أحد سفراء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إنّ ما تم عرضه من الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية إنجاز كبير وتاريخي في دور العمل المجتمعي، مشددًا على أنّ تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي بلورة لكل إنجازات وتعاونات المجتمع المدني والقطاع الخاص والدولة.

وأضاف زمزم في مداخلة عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ التحالف الوطني بدأ منذ شهرين مجموعة من الاجتماعات داخل الغرفة المركزية لمؤسسة «حياة كريمة»، مشيدًا بالدور المميز لشباب الغرفة المركزية ومؤسسة حياة كريمة والكثير من الشركاء الذين انضموا للتحالف.

وتابع أحد سفراء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أن الدول على مستوى العالم لا تستطيع التنمية والإعمار والصناعة دون مشاركة جادة وفعالة من المجتمع المدني، وهو ما يحدث في مصر، إذ قدم حزمة من المشروعات في شهر رمضان الكريمة، وذلك فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، بنحو 2 مليار جنيه.

المجتمع المدني يستهدف مساعدة 7.5 مليون شخص

وأردف، أنّ المجتمع المدني قوة كبيرة في المجتمع المصري، إذ يدعم القطاع الخاص والقطاع المصرفي المجتمع المدني بقوة، في إطار المسؤولية الاجتماعية، لافتًا إلى أنّ التحالف الوطني للعمل الاهلي يعمل على تقليل الفجوة بين الأسر في شريحة تبلغ 7.5 مليون شخص، موضحًا أن هذا العدد يعتبر الأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية.

قاعدة بيانات موحدة

وأتمّ قائلا: التحالف يحصل على قاعدة بيانات موحدة في الغرفة المركزية وهو ما يوثق لكل العمل ويضمن عدم ازدواجية وتكرار الخدمة، حيث لا يتم تكرار الخدمات ويتم العمل على بناء القدرات القاعدية بأكثر من 55 ألف جمعية على مستوى العالم، وأشيد بدور وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الصدد».