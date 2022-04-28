المنشآت الفندقية تحذر من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية إنه جرى التنبية على كافة فنادق الجمهورية بضرورة الاستمرار فى الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا خلال إجازات عيد الفطر المبارك وعدم التغافل عن تطبيقها، بحجة تراجع نسب الاصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا، لافتا إلى أن هناك لجان من وزارة السياحة والأثار تقوم بالتفتيش الدورى المفاجئ للتأكد من قيام المنشآت الفندقية بتطبيق تلك الإجراءات.

زيادة نسب اشغال الفنادق خلال العيد

وأضاف عاقل لـ«الوطن» ان إجازات عيد الفطر المبارك ستشهد زيادة فى نسب الاشغال بكافة المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، مقارنة بالنسب المحققة حاليا، بسبب وجود حجوزات جيدة للمواطنين المصريين، بجانب حجوزات السياح الأجانب خلال أجازات العيد.

وشدد على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية بصرامة شديدة ،لافتا إلى ان المنشآت التى سيثبت مخالفتها لتطبيق تلك الاجراءات سيتم توقيع عقوبات وجزاءات عليها تصل إلى الغلق .

الفنادق جاهزة لاستقبال الرواد والمرتادين خلال عيد الفطر

وأشار رئيس لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن فنادق مصر ستكون جاهزة لاستقبال النزلاء خلال إجازة عيد الفطر المبارك ،لافتا إلى ان نسب الاشغال بالمدن السياحية الشاطئية القريبة من القاهرة مثل العين السخنة والساحل الشمالى ستكون الأكثر اشغالا خلال تلك الفترة، وذلك بسبب رغبة أعداد كبيرة من المصريين فى قضاء تلك الأجازة بهما، موضحا أن نسب الاشغال بالغردقة ستكون أعلى أيضا من شرم الشيخ ومرسى علم خلال العيد وذلك بسبب تواجد أعداد جيدة من السياح الأجانب بها خلال تلك الفترة.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب علم سيناءلاسيماإلى الغردقة ومرسى ستبدأ بالزيادة منتصف الشهر المقبل، فيما لن ترتفع الحركة بذات القدر بشرم الشيخ حيث انها كانت تعتمد خلال تلك الفترة من العام على الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا والتى توقفت حاليا بسبب الحرب الدائرة بينهما.