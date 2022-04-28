عاجل.. أوكرانيا تؤكد أن من حقها الدفاع عن نفسها بمهاجمة قواعد روسية

أعرب مساعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن حق بلاده في الدفاع عن نفسها بمهاجمة قواعد روسية، وفقًا لما نشرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

الأمين العام للأمم المتحدة يلتقي الرئيس الأوكراني

وسيلتقي الرئيس الأوكراني، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، عقب جولة سيقوم بها الأخير في بعض المناطق التي تعرضت لعمليات إبادة جماعية، وفقا للروايات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، التقى الأمين العام للأمم المتحدة، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف بالعاصمة موسكو، مطالبًا إياهم بمحاولة إنهاء الحرب والوقف الفوري لإطلاق النار.