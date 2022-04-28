الخارجية الروسية: أوكرانيا تحولت إلى مركز لتجمع الإرهابيين والمرتزقة

حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من استمرار إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن تلك الاستفزازات من شأنها إطالة أمد المواجهة وعرقلة جهود التسوية، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

موكسو تتهم الغرب بتحريض كييف على الحرب

وأضافت « زاخاروفا» في إيجاز صحفي، أن الأسلحة التي يرسلها الغرب إلى أوكرانيا يمكن أن تقع أيضًا في أيدي الإرهابيين، مشيرةً إلى أن أوكرانيا تحولت إلى مركز لتجمع الإرهابيين والمرتزقة الأجانب.

واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، الغرب بدعوة العاصمة الأوكرانية كييف بالهجوم على روسيا، مشيرةً إلى أن ذلك جاء في الوقت الذي استقبلت فيه موسكو أكثر من 2 مليون لاجىء أوكراني.

ونفت «زاخاروفا»، في إيجاز صحفي، امتلاك أي دولة لسلطة استبعاد موسكو من مجلس الأمن الدولية، قائلة: «لقد أجاب وزير الخارجية بأنه لا توجد آلية تقول ذلك، على الرغم من اختراعهم بعض الصيغ إلا أن الإجراء ذاته لا يمكن»، وفقًا لما نشرته «روسيا اليوم» في نبأ عاجل منذ قليل.

الأمين العام يزور العاصمة الأوكرانية

جاءت تلك التصريحات تزامنًا مع زيارة قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للوقوف على آخر تطورات الصراع الممتد منذ 24 فبراير الماضي.

وسيزور الأمين العام، اليوم الخميس، مدينة بوتشا التي شهدت خلال الفترة الماضية ما يسمى بعملية إبادة جماعية، اتهمت خلالها السلطات الأوكرانية، القوات الروسية بالقيام بعمليات قتل جماعي في المدينة، وعلى الرغم من النفي الروسي، إلا أن الغرب تعمد اتهام موسكو بممارسة جرائم حرب في كييف.

ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة، بمطالبة موسكو بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لاستمرار التحقيقات في جرائم الحرب في أوكرانيا.