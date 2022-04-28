أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 28-4-2022.. تعرف عليها

مازالت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 28-4- 2022، تشهد تباينًا سعريًا، في الأسواق المحلية المصرية، ليستقر سعر طن الحديد، عند مستويات 20 ألف و19 ألفًا و700 جنيه.

وسجلت أسعار الحديد و الأسمنت اليوم، تباينا، حيث تراوح سعر طن الأسمنت بين 1290و1263 جنيهًا، كما تأثرت أيضا أسعار مواد البناء، نظرا لارتفاع أسعار خامات الحديد عالميًا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مما انعكس بشكل سلبي على السوق العقارية.

ومن المعروف ان أسعار مواد البناء، تختلف عند وصولها للمستهلك من محافظة إلى أخرى، إذ يزيد السعر في المحافظات البعيدة، وذلك بسبب تكلفة النقل.

أسعار الحديد اليوم الخميس 28-4-2022

سجّل سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس الموافق 28 ابرايل، في كل المحافظات ثباتًا، اليوم الخميس، وذلك في كل المحافظات، وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

- سجل حديد عز بسعر 20 ألف جنيه.

- سجل سعر حديد بشاي 20 ألف جنيه.

- سجل حديد العتال بسعر 19700 ألف جنيه.

- سجل حديد سرحان بسعر 19700 ألف جنيه.

- سجل حديد عطية بسعر 19700 ألف جنيه.

- سجل حديد العشري بسعر 19700 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 28-4-2022

ومازالت أسعار الأسمنت تواصل اسقرارها بشكل طفيف في الأسواق المحلية المصرية، وذلك بعد أن شهدت انخفاضات متتالية في سعرها داخل الأسواق المصرية الأسبوع الماضي، جاءت الأسعار كالتالي:

- الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت 1290 جنيهًا.

- أسمنت السويدي 1285 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» 1263 جنيهات.

- أسمنت ووادي النيل بسعر 1268 جنيهًا.

- أسمنت العسكرى 1263 جنيهًا.

- أسمنت سيناء بسعر1263 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر 1278 جنيهًا.

- أسمنت السهم بسعر 1275 جنيهًا.