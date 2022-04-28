«الداخلية» تهنئ «العمال» بعيدهم: دوركم مهم في البناء والتقدم

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، قال فيها: «يسرني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، أن نبعث لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين، بأصدق التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات».

ترسيخ مقومات التقدم

وتابع وزير الداخلية: «في تلك المناسبة التي نعتز بها جميعا، نؤكد تقديرنا للدور الوطني لعمال مصر الشرفاء، ودورهم في ترسيخ مقومات التقدم وركائز البناء في المجالات فهم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة مصرنا الغالية».

عيد العمال

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لـ جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قال فيها: «يسُرني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بـ عيد العمال، أن نبعث إليكم وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر المخلصين، بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات».

صناعة تقدم الأمم

وتابع: «ونحن نحتفي بعمال مصر رمزا للعطاء والأداء المتفاني، من أجل دفع مسيرة العمل الوطني نحو الارتقاء، نؤكد تقديرنا لقيمة العمل كذخيرة لبناء الشعوب وصناعة تقدم الأمم، حفظ الله مصر منارة تهدي الإنسانية سبل التقدم والحضارة والنماء، وسدد جهود المخلصين الذين يسعون بنبل لمستقبل أرغد لشعبها».