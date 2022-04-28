خطوة رسمية لتحويل سيارات شرم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعي

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بروتوكول تعاون لتحويل السيارات فى مدينة شرم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعى كوقود، فى إطار دعم جهود استضافة المدينة لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة، بشأن تغير المناخ Cop27 نوفمبر المقبل.

5 محطات لتموين سيارات شرم الشيخ بالغاز

قال الملا، إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ Cop27 بمدينة شرم الشيخ، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، لافتا إلى انتهاء قطاع البترول من إقامة 5 محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى.

وأشار إلى أنه جارى تنفيذ 3 محطات جديدة للتموين بالغاز، لتكون هذه المحطات مستعدة لتموين السيارات والحافلات بالمحافظة، وخلال فترة المؤتمر، مؤكدا توفير محطة غاز متنقلة خلال فترة المؤتمر، لزيادة المساهمة فى سهولة التموين بالغاز الطبيعى كوقود.

إمداد شركات الغاز ببيانات السيارة

أوضح فودة، أنه فى إطار البروتوكول تقوم الشركة القابضة للغازات الطبيعية، من خلال شركتيها غازتك وكارجاس، بتحويل السيارات فى المدينة للعمل بدورة الوقود الثنائى الغاز والبنزين، وأن المحافظة ستمد الشركات ببيانات السيارات المقرر تحويلها، وتقدم كل أوجه التعاون فى تسهيل نقل المهمات والعمالة اللازمة للتحويل.

ولفت محافظ جنوب سيناء، إلى تولى شركتى غازتك وكارجاس، أعمال الفحص الفنى اللازم للسيارات، وتحديد أنظمة تحويلها، وسيتم التحويل فى مركز غازتك بمدينة الرويسات، وكذلك فى الأماكن المناسبة التى ستقوم المحافظة بتوفيرها.

ويتضمن البروتوكول تقديم الشركات، منحة قيمتها 5 مليون جنيه، كدعم لعملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.