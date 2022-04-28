رابط التقديم لحج الجمعيات الأهلية والمستندات المطلوبة.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تقديرًا وتيسيرًا من المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، لأعضاء الجمعيات الأهلية، يتم التقديم عبر الإنترنت، إلى جانب إتاحة استمارات التقديم للحج لكل أعضاء الجمعيات بمختلف مديريات التضامن على مستوى المحافظات بالمجان.

ولفتت إلى أن التقديم لحج الجمعيات يكون من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3OBxBxI أو من خلال مسح الـQR code.

المستندات المطلوبة للتسجيل

وأشارت التضامن في بيان لها منذ قليل، أن هناك بعض المستندات المطلوبة للتسجيل فى حج الجمعيات الأهلية تتمثل فيما يلي:

- صورة البطاقة وجه وظهر في ملف واحد.

- استمارة التقدم الورقية مطبوعة وختمها من الجمعية.

وأشارت التضامن إلى أنه عند الدخول على رابط التسجيل لحج الجمعيات الأهلية 2022، تظهر العديد من البيانات التي يتم ملئها والمتمثلة فيما يلي:

- الاسم رباعي.

- الرقم القومي.

- الهاتف المحمول.

- اختيار المحافظة.

- تسجيل الإدارة الاجتماعية.

- اسم الجمعية.

- رقم العضوية.

12 مايو آخر موعد للتقدم لحج الجمعيات الأهلية

ولفتت وزارة التضامن، إلى أنه تم فتح باب التقدم لأعضاء الجمعيات الأهلية الذين يرغبون في أداء فريضة الحج لعام 2022، بدءً من يوم الأحد الماضي الموافق 24 أبريل الجاري، ويستمر حتى الخميس الموافق 12 مايو المقبل.

شروط حج الجمعيات الأهلية 2022

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط للتقديم تتمثل فيما يلى:

- يشترط حصول المتقدم للحج على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

- ألا يزيد سن المتقدم لحج الجمعيات الأهلية فى 2022 عن 65 عامًا.

- لم يسبق للمتقدم لحج الجمعيات الأهلية فى 2022 أداء مناسك الحج من قبل طوال حياته.

- يشترط خلو المتقدم للحج موسم 2022 من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة.