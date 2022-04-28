التضامن: 117 ألف طالب من أصحاب الهمم يحصلون على دعم كرامة النقدي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك 117 ألف طالب من ذوي الهمم، يستفيد من برنامج الدعم النقدي «كرامة»، بتكلفة سنوية 530 مليون جنيه، لافتة إلى أن دعم كرامة، يصرف لأصحاب الهمم، والأيتام، والمسنين، وجزء للمرأة المعيلة.

1.4 مليون مستفيد من برنامج كرامة

أشارت التضامن، في تقرير رسمي، إلى أن أعداد مستفيدي «كرامة» بلغ نحو مليون و460 ألفا و515 شخصا، حتى منتصف أبريل 2022، بينما بلغ عدد مستفيدى برنامج تكافل 2 مليون و241 ألفا و696 شخصا، وعدد مستفيدي الضمان الاجتماعي، وصل إلى 361 ألفا و544 شخصا.

شروط صرف دعم كرامة

اشترطت التضامن للحصول على دعم «كرامة»، أن يكون المتقدم من المواطنين المسنين، بعمر يبدأ من 65 عاما، أو من يعانون من مرض مزمن أو أصحاب العجز، أو من يعاني من مرض يحول بينه وبين العمل، أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، بالإضافة إلى الأيتام الذين لا ينالون الرعاية، سواء من الأب، أو من الأم، أو من الأقارب من الدرجة الثانية.

شروط صرف دعم «تكافل»

أوضحت الوزارة، أن هناك العديد من الشروط لصرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، تتمثل في ألا يكون الزوج أو الزوجة يعملان في القطاع الخاص، أو الحكومي، أو في القطاع العام، بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

واشترطت التضامن، أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل»، لديها أبناء، بداية من حديثي الولادة حتى 18 عاما، يدرسون في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

وأكدت التضامن، أنه تم البدء في إدخال 450 ألف أسرة لبرنامج «تكافل وكرامة»، خلال شهر أبريل الجاري 2022، مشيرة إلى أنه تم البدء بـ250 ألف أسرة كأول دفعة.