8 شروط لحج الجمعيات الأهلية 2022.. و12 مايو آخر موعد للتقديم

يواصل الراغبون فى أداء مناسك الحج، والتقديم على حج الجمعيات الأهلية، التقديم لليوم الثالث على التوالي، إذ بدأ التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء الحج 2022، الأحد الماضى، ويستمر حتى الخميس 12 مايو، وفق ما أكدته وزارة التضامن الاجتماعى في بيانها.

شروط التقديم لحج الجمعيات 2022

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى وضع عدة شروط للتقديم على حج الجمعيات 2022، التي تمثلت فيما يلي:

- ألا يزيد سن المتقدم على 65 عاما.

- لم يسبق للمتقدم لحج الجمعيات الأهلية أداء مناسك الحج من قبل طوال حياته.

- يشترط حصول المتقدم للحج على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

- يشترط لحج الجمعيات أن يكون المتقدم مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية، كما يشترط أن يكون مسددا الإشتراك السنوي للجمعية.

- أبرز شروط حج الجمعيات هي أن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 يناير 2022، ولم توقع أي جزاءات على الجمعية نتيجة مخالفات تثبت بحقها.

- أن يكون المتقدم لأداء مناسك الحج، قادرا على أداء المناسك، كما يشترط خلوه من أى مرض مستعصٍ مدرج فى الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة.

- لا يسمح للعضو الذي يرغب فى أداء الحج، بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط، سواء في وزارة التضامن أو وزارة الداخلية أو الحج السياحي.

- أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية للحج على البوابة مركزيا، لاختيار الحجاج الفائزين.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن استمارات التقديم لحج الجمعيات الأهلية، ستكون متاحة بكل مديريات التضامن الاجتماعي، على مستوى الجمهورية، بالمجان لكل أعضاء الجمعيات، الذين تنطبق عليهم شروط أداء مناسك الحج، كما تم إتاحة التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج.