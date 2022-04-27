وزيرة التضامن: تقليل بعثة الإشراف على حج الجمعيات الأهلية إلى الربع

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم تقليل بعثة الإشراف على حج الجمعيات الأهلية إلى الربع، مشيرة إلى أنه يتم عمل قرعة لضمان تكافؤ الفرصة، كما سيتم الانتهاء قبل 16 مايو 2022، مناشدة الحجاج بأخذ الإجراءات الإحترازية.

25 % نسبة تأشيرات التضامن للحج

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه يتم تخفيض عدد الحجاج هذا العام من قبل دولة السعودية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، لافتة إلى أن هذا العام تم تخفيض نسب الحج بنسبة 75%، ويتم أخذ ربع النسبة هذا العام، لافتة إلى أن اجمالى التأشيرات التى تصل لوزارة التضامن فى السابق كانت أكثر من 12 ألف تأشيرة، وجرى خفضها هذا العام إلى 3 آلاف و50 تأشيرة، وبالتالى أخذنا 25% من النسبة، بالتنسيق مع اللجنة برئاسة مجلس الوزراء والتى تضم حج السياحة والتضامن والداخلية، وتم الاتفاق على القواعد.

جاء ذلك فى تصريحات للوزيرة على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع، اليوم.

القباج: لن يتم إعطاء بدلات.. وتغطية النفقات الأساسية فقط

وأشارت القباج، إلى أنه يتم أخذ من لم يسبق له الحج، لإعطاء الفرصة العادلة لمن لم يسبق له الحج، وتم وضع شرط ألا يزيد سن المتقدم على 65 عاما، كما يشترط حصول المتقدم للحج على اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، لافتة إلى أنه ترشيدا للنفقات لن يتم إعطاء بدلات، وتغطية النفقات الأساسية للحفاظ على موارد الدولة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك تقديم إلكترونى للخدمات لضمان سرعة الأداء، بجانب عقد اتفاقات بين الوزارة والسعودية فى هذا الشأن، قائلة :«نسرع الخطى، ونهيب بالمواطنين الذين يرغبوا فى التقدم لـحج الجمعيات، بالإسراع في التقديم لأن فترة التقديم قصيرة، وحج الجمعيات من أجود الحجيج، وهذا اعتراف من كل المجموعات التى أدت مناسك الحج من قبل» .