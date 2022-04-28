«التموين» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين في العيد

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطا ساخنا لتلقي مكالمات المواطنين خلال إجازة عيد الفطر حال وجود أية شكاوى من التجار أو منافذ صرف السلع أو المخابز البلدية، وذلك للتواصل مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخيلة خلال فترة الإجازة، فضلا عن انتشار الحملات الرقابية التموينية المفاجئة للتفتيش على منافذ الصرف والمخابز وتحرير محاضر ضد المخالفين.

19562 الخط الساخن لوزارة التموين لتلقي شكاوى المواطنين

من جانبه، قال محيي الدين اسماعيل مديرعام الرقابة التموينية بمديرية التموين بالجيزة، إن أي مواطن على مستوى الجمهورية يمكنه التواصل مع مسئولو الوزارة وتقديم شكواه رسميا عبر الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية والذي يحمل رقم 19562، منوها بأن الخط يعمل على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع خاصة في الأيام التي تشهد عطلة رسمية أو في مواسم الأعياد من أجل استمرار التواصل وحل شكاوى المواطنين.

19588 الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

ونوه مديرعام الرقابة التموينية بمديرية التموين بالجيزة، في تصريحات لـ«الوطن»، بأنه يمكن للمواطن تقديم شكواه عبر وسيلة أخرى من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك والذي يحمل رقم 19588، مؤكدا أن جهاز حماية المستهلك يبت في شكاوى المواطنين على وجه السرعة ويتوصل لحلول ما بين التجار والمستهلكين.

حملات رقابية مكثفة تنتشر في الأسواق

وأكد محيي الدين اسماعيل، أنه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن مديريات التموين على مستوى المحافظات بدأت في شن حملات رقابية وتفتيشية مكثفة لضبط الأسواق والتجار المتلاعبين بالأسعار خاصة مع حلول عيط الفطر المبارك وزيادة معدل الاستهلاك لدى المواطنين، موضحا أن الحملات التموينية مستمرة في عملها طوال أيام العيد دون إجازة.