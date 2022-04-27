وزير التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية طوال أيام عيد الفطر المبارك

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ‏سوف تعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك دون انقطاع، لتوفير كل احتياجات ‏المواطنين من السلع الاساسية والتموينية، وأشار إلى أنه وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كل السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى كل مستلزمات عيد الفطر ‏المبارك من كحك، وبسكويت، ورنجة، وأسماك مملحة ‏بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وبتخفيضات تصل إلى 30%.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، حول صرف الاستعاضات لمنافذ صرف ‏السلع التموينية خلال فترة العيد.

فتح 30% من مخازن شركتي ‏الجملة خلال إجازة العيد لصرف سلع التموين

وأفاد التقرير بأن شركتي ‏الجملة (المصرية – العامة) ستفتح مخازنها بنسبة 30% ‏يومياً خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لاستكمال صرف ‏المنظومة التموينية لشهر مايو واستلام السلع.

وأضاف ‏التقرير أنه سيجري فتح جميع فروع الجملة اعتباراً من يوم الجمعة ‏الموافق 6 مايو 2022، وفتح مقار إدارات البيع، ونوه إلى أن كل شركة ستقوم بعمل غرفة عمليات ‏مركزية لمتابعة صرف الاستعاضات وفتح المخازن ايضاً.

وأكد الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخابز ستعاود فتح أابوابها أمام المواطنين من أول أيام العيد كما كانت قبل شهر ‏رمضان المبارك، مشيراً الى صرف ثلاثة أيام عمل بكل مخبز ‏من الدقيق حرصاً من الوزارة على توافر كل احتياجات ‏المواطن من الخبز المدعم.‏

غرفة عمليات ‏مركزية لمتابعة صرف السلع خلال العيد

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ‏أحمد كمال، بأن وزير ‏التموين وجه بإنشاء غرفة عمليات ‏مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل ‏المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد ‏الفطر المبارك، وكذلك غرفة عمليات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وشدد «المصيلحي» على المديريات بضرورة تسيير ‏حملات يومياً على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية ‏للتأكد من الالتزام بكل الضوابط الخاصة بالبيع.