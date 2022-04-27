وزير التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية طوال أيام عيد الفطر المبارك
عودة عمل المخابز بالمواعيد القديمة من أول أيام العيد
كتب:
وفاء الصعيدي
06:24 م | الأربعاء 27 أبريل 2022
وزارة التموين والتجارة الداخلية
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة سوف تعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك دون انقطاع، لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الاساسية والتموينية، وأشار إلى أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كل السلع الغذائية الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة، بالإضافة إلى كل مستلزمات عيد الفطر المبارك من كحك، وبسكويت، ورنجة، وأسماك مملحة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وبتخفيضات تصل إلى 30%.
وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حول صرف الاستعاضات لمنافذ صرف السلع التموينية خلال فترة العيد.
فتح 30% من مخازن شركتي الجملة خلال إجازة العيد لصرف سلع التموين
وأفاد التقرير بأن شركتي الجملة (المصرية – العامة) ستفتح مخازنها بنسبة 30% يومياً خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لاستكمال صرف المنظومة التموينية لشهر مايو واستلام السلع.
وأضاف التقرير أنه سيجري فتح جميع فروع الجملة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 6 مايو 2022، وفتح مقار إدارات البيع، ونوه إلى أن كل شركة ستقوم بعمل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف الاستعاضات وفتح المخازن ايضاً.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخابز ستعاود فتح أابوابها أمام المواطنين من أول أيام العيد كما كانت قبل شهر رمضان المبارك، مشيراً الى صرف ثلاثة أيام عمل بكل مخبز من الدقيق حرصاً من الوزارة على توافر كل احتياجات المواطن من الخبز المدعم.
غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف السلع خلال العيد
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، بأن وزير التموين وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة عمل المخابز وصرف السلع التموينية وتوافر السلع خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك غرفة عمليات في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وشدد «المصيلحي» على المديريات بضرورة تسيير حملات يومياً على كل الأنشطة التموينية والأنشطة التجارية للتأكد من الالتزام بكل الضوابط الخاصة بالبيع.