غبور تستدعي سيارات شيري تيجو 3 بسبب عيب في الصناعة «لسلامة العملاء»

قالت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما، إنها لم تتلق حتى الأن أي شكاوى على الموقع الإلكتروني للمبادرة، فيما يخص بوجود عيوب في صناعة السيارات ماركة «شيري تيجو 3»، المشاركة ضمن المبادرة، بعد إعلان الشركة المصنعة سحب واستدعاء بعض موديلات السيارات لفحصها، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

وأعلنت رسمياً شركتا جي بي غبور أوتو وشيري العالمية منتصف الأسبوع الحالي، عن حملة لاستدعاء بعض الموديلات من السيارات ماركة شيري تيجو 3 من إنتاج الفترة من 2019 وحتى العام الحالي 2022، بالتنسيق مع الجهاز المصري لحماية المستهلك، وقالت الشركة في منشور للعملاء «إنه تقرر البدء في حملة لتغيير خرطوم الباور مجانا، وذلك كإجراء وقائي وحرصا على سلامة عملائها».

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات إنه حتى الآن لم تصل إلى القائمين على تنفيذ المبادرة شكاوى تتعلق بعيوب في تصنيع السيارات شيري تيجو 3، سواء شكاوى عبر الموقع الرسمي للمبادرة على الإنترنت أو بأي طرق أخرى.

وأوضح عوض لـ«الوطن» أنه بعد تسليم المشارك في المبادرة سياراته الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج تنتهي إجراءاته على الموقع الرسمي للمبادرة، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي شكاوى تتعلق بعيوب في صناعة السيارة، هناك جهات فنية بوزارة التجارة والصناعة هي المنوط بها استقبال الشكاوى والتحقق منها.

وأكد المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات على أن المبادرة سلمت منذ انطلاقها في شهر يناير عام 2021، وحتى اليوم ما يزيد عن ألفي سيارة ماركة شيري تتوزع بين 1610 سيارة غاز طبيعي ماركة شيري تيجو إلى جانب 410 سيارات غاز طبيعي ماركة شيري أريزو، من بين نحو 18 ألف سيارة جديدة تم تسليمها منذ اطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة في يناير 2021 في 7 محافظات مصرية، حتى عصر اليوم الخميس الموافق 28 أبريل الحالي.