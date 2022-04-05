البنك الأهلي الأكثر مشاركة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة

تصدر البنك الأهلي المصري قائمة البنوك الأكثر مشاركة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج «بنزين وغاز»، منذ انطلاق المبادرة في شهر يناير 2022 بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية، لإحلال السيارات أن المبادرة يشارك في تنفيذها بالتعاون مع الحكومة أكثر من 30 بنك من البنوك الوطنية أو البنوك المحلية.

البنك الأهلي المصري يتصدر القائمة

وأكد «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن البنك الأهلي المصري تصدر قائمة البنوك من حيث تلقي رغبات وطلبات المواطنين لإحلال سياراتهم ضمن المبادرة الرئاسية، بعد أن تلقى ونفذ أكثر من 19850 طلب إحلال من بين 37800 طلب تلقته المبادرة الرئاسية، عبر موقعها الرسمي منذ يناير 2021 وحتى مارس 2022.

بنك مصر في المركز الثاني

وأضاف أن بنك مصر حل في المركز الثاني بعد البنك الأهلي نحو 12550 طلب إحلال، يليه بنك التعمير والإسكان بـ 3585 طلب إحلال، ثم بنك القاهرة في المركز الرابع بعد تلقيه نحو 2525 .

وتابع أن بنك قطر الوطني جاء في المرتبة الأولى مشاركة في المبادرة في قائمة البنوك المحلية من القطاع الخاص نحو 2450 طلب ثم بنك قناة السويس بـ1755طلب، ثم البنك التجاري الدولي بـ 1490طلب، بينما جاء بنك فيصل الإسلامي بـ675 طلبا، ثم البنك الزراعي المصري بـ595 طلبا، وأخيرا في المركز العاشر المصرف المتحد بـ 435 طلب إحلال ضمن المبادرة الرئاسية.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها المبادرة الرئاسية حتى الآن بلغت 37800 طلب تم تخصيص نحو 17800 طلب وتسليم أصحابهم سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تتنوع بين سيارات ملاكي وتاكسي وميكروباص.