كيف تحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.. 6 خطوات اتبعها

يتساءل العشرات من ذوي الهمم أو من ذويهم عن الخطوت والإجراءات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وعن الفئات التي يحق لها الحصول على البطاقة.

خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على البطاقة كالتالي:

- أول خطوة هي التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، http://pod.mohp.gov.eg ثم الضغط على حجز موعد الكشف الطبى للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي.

- بعد أن يقوم العميل بالتسجيل ، تقوم لجنة طبية متخصصة بإجراء الكشف الطبى على المواطن الذى تم تسجيله .

- إذا تمت الموافقة على الشخص يتم تحديد نوع الإعاقة ، كما يتم اعتماد التقرير الطبى ورفعه على النظام الالكترونى لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعى .

- رابع خطوة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة هى قيام المواطن بالتسجيل للحصول على موعد ومكان إجراء الكشف الوظيفى .

- تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بإجراء الكشف الوظيفى لتأكيد نسبة الاعاقة وفى حالة القبول يتم ارسال البيانات لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل الشركة المختصة التى تم التعاقد معها .

- آخر خطوة هى قيام وزارة التضامن بإصدار بطاقات خدمات متكاملة للمواطنبن المقبولين على عناوين منازلهم .

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى، فى تقرير لها اليوم ، إلى أن هناك ما يقرب من 500 ألف « نصف مليون مواطن»، من أصحاب الإعاقات الشديدة و كذلك الاعاقات بالغة الشدة سيتم استثنائهم من النموذج الطبي المميكن، مشيرة إلى أنهم يتبعون المرحلة الأولى في استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة والتى تتمثل فيما يلي:

-قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

-الإعاقات السمعية.

-الهيموفيليا.

-الإعاقات البصرية.

-أمراض الدم المزمنة.

-الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- أصحاب الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

-اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

-اضطراب فرط الحركة، الجذام.

-متلازمة داون.

-فقد البصر التام.

-طيف التوحد.

-تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

-فقد السمع التام.

-البتر متعدد الأطراف.

-صغر أو كبر حجم الرأس.

-ضمور العضلات وذوي القزامة.

-الشلل الدماغي.

-درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

-درجة فقد السمع 55 ديسبل.

-مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.