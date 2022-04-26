تفاصيل الحصول على خدمات برنامج «2 كفاية» لتنظيم الأسرة من «التضامن»

أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ برنامج «2 كفاية» يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى أنَّه تمّ تنفيذ العديد من زيارات طرق الأبواب التي تخطت أكثر من 8 ملايين بالاستعانة بـ1234 رائدة مجتمعية، وتنظيم أكثر من مليون و500 ألف زيارة إلى العيادات التابعة للبرنامج.

وأوضحت وزارة التضامن، في تقرير صادر لها اليوم عبر الصفحة الرسمية للوزارة بموقع «فيسبوك» أنَّ الحصول على خدمات «2 كفاية» يتمّ عن طريق الخطوات التالية:

كيفية الحصول على خدمات برنامج «2 كفاية»

- تتولى المثقفة المجتمعية المرور بشكل دوري ومستمر على الأسر المستفيدة مـن خلال حملات طرق الأبواب لتعريفهم بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات وتوعيتهم بمفهوم الأسرة الصغيرة.

- تدعو المثقفـة المجتمعية السيدة للذهاب إلى «وحدات تنظيم الأسرة» التابعة إلى وزارة الصحة أو عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية.

- تحصل السيدة المستفيدة على خدمات الكشف واستخدام وسيلة تنظيم الأسرة ومتابعة حمل «صحة إنجابية» بالمجان مع المتابعة الشهرية أو كل 3 أشهر، حسب الوسيلة المستخدمة.

تدريب 2000 طبيب وممرضة بعيادات «2 كفاية»

ولفتت وزارة التضامن إلى أنَّ عدد العيادات المستهدفة 400 عيادة بالجمعيات الأهلية بقرى «حياة كريمة»، فتمّ استهداف 20 محافظة، وتدريب 2000 طبيب وممرضة، مشيرة إلى أنَّه تمّ تنظيم 500 فاعلية مسرح شارع بالإضافة إلى 30 ندوة.

وأوضحت «التضامن» في رسائل حملة «برنامج وعي» أنَّ تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات تعمل على رعاية الطفل والاهتمام به جيدا، وذلك بزيادة عدد السنوات، كما تعمل المباعدة بين الولادات على تقليل حدوث وفيات الأطفال.

ولفتت إلى أنَّ تنظيم الأسرة ومباعدة الولادات تقلل من نسبة المواليد ناقصي الوزن، كما تساهم في تعزيز النمو العقلي والعاطفي وصحة الطفل البدنية، موضحة أنَّ النساء اللاتي ينجبنّ 5 أطفال أو أكثر يكن معرضات بشكل أكبر للوفاة بسبب مضاعفات الحمل والولادة.