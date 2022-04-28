«المرشدين السياحيين»: صرف تعويضات لأسرة شهيد حادث أسوان قريبا

قال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين إن النقابة تعمل حاليًا على إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية لصرف قيمة التعويض لأسرة المرشد السياحي الشهيد محمد عبدالمنعم، الشهير بـ«كوستا»، والذى لقى مصرعه بحادث التصادم الذي وقع بين أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل، عند الكيلو 43 بطريق أبوسمبل أسوان خلال الشهر الجاري، وذلك من صندوق الكوارث التابع للنقابة، كما تعمل النقابة أيضًا على إنهاء إجراءات المعاش حتى يتسنى لأسرته صرفه في أقرب وقت ممكن.

اتصالات مع وزارة السياحة لصرف تعويض لأسرة الشهيد

وأضاف «عبدالوهاب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك اتصالات تجريها النقابة حاليًا مع مسؤولي وزارة السياحة والآثار لكي تصرف الوزارة مبلغ تعويض لأسرة المرشد السياحي الشهيد، والذي توفى أثناء تأدية عمله، لافتًا إلى أن النقابة تجري اتصالات مع عدد من الجهات الحكومية، لإجراء تأمين شامل على المرشد السياحي كونه أحد أعمدة منظومة السياحة المصرية، لافتًا إلى أن النقابة تدرس أيضًا تخصيص جزء من مخصصات صندوق الكوارث التابع للنقابة لصالح التأمين الصحي على المرشدين السياحيين.

تنقية أسماء أعضاء النقابة

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين إلى أن لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين تعمل حاليًا على تنقية جداول المرشدين السياحيين وتحديد العاملين بالفعل فى المهنة، وحذف غير العاملين بها، بمساعدة جهات عديدة من الدولة، لافتًا إلى أن عمليات التنقية لم تنته حتى الآن برغم من استبعاد آلاف الأسماء التي ثبت عدم عملهم في المهنة، أو تم التأمين عليهم بجهات أخرى.

وتابع: «رغم أن عمليات تنقية الأسماء لم تنته حتى الآن إلا أن اأعداد المرشدين السياحيين المتواجدين بالنقابة الآن يبلغ نحو 11 ألف مرشد، بالمقارنة بأكثر من 15 ألف مرشد كانت أسمائهم مسجلة بالنقابة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن عملية التنقية تسهم في زيادة مقابل المعاش الذي يتحصل عليه المرشد السياحي.