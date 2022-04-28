موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية من وزارة التضامن الاجتماعي

يكثر الحديث عن الحج خلال الفترة الحالية خاصة مع إعلان عدد من الهيئات والمؤسسات والشركات عن فتح باب الحجز للراغبين في أداء أحد أركان الإسلام، ومن ضمنهم وزارة التضامن الاجتماعي، التي أعلنت عن فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية حيث بدأ التقديم من يوم الأحد الماضي الموافق 24 أبريل الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل.

ويتساءل الكثيرون خاصة ممن تقدموا للتسجيل والحجز عن موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية وفق ما ذكرته وزارة التضامن في بيان لها، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية.

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية

ومن المقرر أن يتم إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية منتصف شهر مايو المقبل.

التسجيل في قرعة الحج 2022

ويمكن التسجيل في قرعة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن من خلال هذا الرابط.

ويمكن ملء استمارات التقديم للحج لكل أعضاء الجمعيات الأهلية بمختلف مديريات التضامن على مستوى المحافظات بالمجان، كما يمكن التسجيل على الرابط المخصص لذلك، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية من هنا، مع العلم أنه لا يمكن تسجيل الشخص في أكثر من جهة سواء في السياحة أو التضامن أو الداخلية.

شروط التقديم في حج القرعة

- يشترط أن يكون المتقدم مسجلا بعضوية أحد الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي.

- أن تكون الجمعية مقيدة قبل الأول من يناير 2022، ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات.

- ألا يسبق للمتقدم الحج من قبل.

- خلو المتقدم من الأمراض المعدية والفيروسية والنفسية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 65 عاما في منتصف مايو المقبل.

- الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا.

- أن يكون المتقدم للتسجيل في قرعة الحج، قادرًا على أداء المناسك وخاليًا من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة.