599 مليون دولار صادرات الغذاء المصري إلى سوريا وفلسطين والأردن والعراق

حققت صادرات مصر من الغذاء إلى 4 دول عربية نموا بنسبة 26% بنهاية العام الماضي، وكشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن القطاع تمكن من زيادة الصادرات إلى دول العراق وسوريا وفلسطين والأردن.

وبحسب بيانات المجلس التصديري فقد بلغ إجمالي الصادرات للدول الأربع مجتمعة 599 مليون دولار في 2021، مقارنة بـ 475 مليون دولار في العام 2020، وبـ439 مليون دولار في العام 2019، و412 مليون دولار في 2018، ونحو 387 مليون دولار في العام 2017.

صادرات الغذاء المصري إلى الأردن

ووفقا للبيانات فقد سجلت صادرات الغذاء المصري إلى الأردن نحو 188 مليون دولار، مقارنة بـ 169 مليون دولار في عام 2020، و186 مليون دولار في العام 2019، و139 مليون دولار في 2017.

صادرات الغذاء إلى العراق

وبلغت قيمة صادرات الغذاء إلى العراق العام الماضي 125 مليون دولار، وهي القيمة ذاتها التي تم تسجيلها العام الماضي، مقارنة بـ 97 مليون دولار في عام 2019، و113 مليون دولار في العام 2018، و117 مليون دولار في العام 2017، كما حققت صادرات القطاع إلى فلسطين ما قيمته 151 مليون دولار، مقارنة بـ 101 مليون دولار العام الماضي، ونحو 99 مليون دولار في 2019، ونحو 76 مليون دولار في 2018، ونحو 89 مليون دولار في 2017.

صادرات الغذاء إلى سوريا بلغت 135 مليون دولار

فيما بلغت قيمة صادرات الغذاء المصري إلى سوريا نحو 135 مليون دولار، مقارنة بـ 81 مليون دولار في 2020، و57 مليون دولار في العام 2019، ومقابل 42 مليون دولار في العام 2017.

تأتي تلك البيانات في الوقت الذي يستعد فيه المجلس التصديري لإطلاق بعثة تجارية إلى الأردن، تشمل مستوردين من العراق وفلسطين وسوريا، بجانب الأردن، وهي البعثة التي تستهدف زيادة معدل الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق في ظل وجود المنتج المصري بتلك الأسواق، وضمن خطة المجلس لزيادة التصدير عبر تعزيز التواجد في الأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة.